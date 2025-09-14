Super League, Κηφισιά - Παναθηναϊκός: «Πράσινη» υποχρέωση για το πρώτο «τρίποντο»

Onsports Team

Με μοναδικό στόχο την πρώτη του νίκη στο νέο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν καθυστερημένα τις υποχρεώσεις τους στη Stoiximan Super League, λόγω της αναβολής της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ, ωστόσο η πρώτη τους εμφάνιση για φέτος στη Λεωφόρο απέναντι στον Λεβαδειακό άφησε πίσω της προβληματισμό και πίκρα. Το 1-1 με την ομάδα της Βοιωτίας ήρθε με γκολ στα τελευταία λεπτά και αφού το «τριφύλλι» είχε χάσει σημαντικές ευκαιρίες και είχε χαλαρώσει επικίνδυνα.

Το πάθημα αυτό ο Παναθηναϊκός θέλει να το κάνει μάθημα, γνωρίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών, ειδικά απέναντι σε ομάδες που θεωρητικά έχει το πάνω χέρι.

Απέναντί του, η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο, που αν και δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, έχει αποδείξει πως δεν είναι εύκολη αντίπαλος. Μετά την ήττα-σοκ στην πρεμιέρα από τον Λεβαδειακό (3-2 με ανατροπή), πήρε πολύτιμο βαθμό στη Λάρισα (1-1) και δείχνει αποφασισμένη να παλέψει για κάθε ευκαιρία που της παρουσιάζεται, ακόμη κι αν το σημερινό ματς μοιάζει... εκτός προγράμματος.

Η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Σόουζα, Ποκόρνι, Σμπόκος, Πόμπο, Εμπό, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Πέρεθ, Εσκίβελ, Κωνσταντακόπουλος, Αντονίσε, Τζίμας, Τετέι, Παντελίδης, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.

Αγωνιστικά, ο Ρουί Βιτόρια δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τετέ και Πελίστρι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Ωστόσο, οι Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.