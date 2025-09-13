ΑΕΚ: «Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές» - Οι πρώτες «κιτρινόμαυρες» στιγμές του Ζοάο Μάριο

AEK FC

Ο Ζοάο Μάριο είναι και με τη… βούλα παίκτης της ΑΕΚ κι είχε την ευκαιρία να βρεθεί για πρώτη φορά στην «OPAP Arena», ενώ έθεσε και τον στόχο για τη φετινή σεζόν: Να επιστρέψει η «Ένωση» στην κορυφή.

Ο 32χρονος Πορτογάλος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να επισημοποιεί τη συμφωνία.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης του 2016 βρέθηκε στην «OPAP Arena» και φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο (σχολιάζοντας και τη συνωνυμία τους), τον τεχνικό διευθυντή Χαβιέ Ριμπάλτα και τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, για τον ρόλο που έπαιξαν ο καθένας από την πλευρά του προκειμένου να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα.

Παράλληλα, εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας και έθεσε ξεκάθαρα τον στόχο για τη φετινή σεζόν: να επιστρέψει η AEK στην κορυφή, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

