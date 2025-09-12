ΑΕΚ: Επίσημο! Τέλος ο Αντονί Μαρσιάλ, η «Ένωση» ανακοίνωσε την πώλησή του στη Μοντερέι

INTIME SPORTS

Η «Ένωση» γλιτώνει το συμβόλαιο του Γάλλου «σταρ», ο οποίος είχε εξελιχθεί σε… βαρίδι από τη στιγμή που δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό που φτάνει το 1.000.000 ευρώ, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται από τα σχεδόν 5.500.000 ευρώ που προβλέπονταν στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή.

Ο Μαρσίαλ υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με τη Μοντερέι, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει οψιόν για ακόμα μια σεζόν και τον παίκτη να παίρνει χρήματα κοντά σε αυτά που λάμβανε στην «Ένωση».

Την περασμένη σεζόν με τα «κιτρινόμαυρα» είχε 23 συμμετοχές, σκοράροντας 9 γκολ. Φέτος, μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στην «OPAP Arena» και στη συνέχεια έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη μεξικανική Μοντερέι για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Άντονι Μαρσιάλ. Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας τον Σεπτέμβριο του 2024 και φόρεσε τη φανέλα της σε 24 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας εννέα φορές. Άντονι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου».