ΑΕΛ: Επιστροφή Ουάρντα για έναν χρόνο
Onsports Team 13 Σεπτεμβρίου 2025, 15:54
SUPER LEAGUE

Ο Αιγύπτιος θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας της Λάρισας, καθώς ανακοινώθηκε η επιστροφή του στη Θεσσαλική πόλη.

Ο Αμρ Ουάρντα επέστρεψε στην ΑΕΛ έπειτα από 5 χρόνια, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο με τους «βυσσινί». Την περασμένη σεζόν ο 31χρονος αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, μετρώντας 28 συμμετοχές, με 4 γκολ και 5 ασίστ στο ενεργητικό του.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την επιστροφή του Αμρ Ουάρντα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους, ερχόμενος με ελεύθερη μεταγραφή.

Ο διεθνής Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 17 Σεπτεμβρίου 1993, μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και είναι ήδη ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό — και φυσικά στους φίλους της ομάδας μας.

Ο Ουάρντα έχει φορέσει ξανά τη φανέλα με το άλογο στο στήθος τη σεζόν 2019/20, καταγράφοντας 23 συμμετοχές, 7 γκολ και 6 ασίστ, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του.

Το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί για εκείνον γνώριμο “γήπεδο”, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Παναιτωλικό (2015-17), ΠΑΟΚ (2018, 2021), Ατρόμητο (2017/18, 2019/20, 2024/25), Βόλο (2020/21) και Πανσερραϊκό (2024)».

 



