2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

Onsports Team

Καθώς οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα συνεχίστηκαν το 2025, ξέσπασαν αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο. Εν μέσω της βίας ωστόσο, υπήρξαν στιγμές ανθρωπιάς, αθλητικής δόξας και εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς. Οι δέκα πιο συγκλονιστικές φωτογραφίες της χρονιάς που φεύγει

Xoνκ Κονγκ, 26 Noεμβρίου

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3 μ.μ. στο Wang Fuk Court, ένα πυκνοκατοικημένο συγκρότημα κατοικιών στο Τai Po. Μέχρι τότε, οι φλόγες μαίνονταν σε πολλά οικοδομικά τετράγωνα, ενώ πυκνός μαύρος καπνός άρχισε να καλύπτει τα πάντα. Μη ασφαλείς σκαλωσιές από μπαμπού και αφρός μπορεί να οδήγησαν στη χειρότερη πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες. Οι κάτοικοι έτρεχαν έξω πανικόβλητοι, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έδιναν μια χαμένη μάχη ενάντια στην πυρκαγιά που εξαπλωνόταν από τον έναν πύργο στον άλλο.

«Ένιωθα σαν να εκτυλίσσεται ένας εφιάλτης. Έξω από τη γραμμή του κλεισίματος, είδα πλήθη κατοίκων και αυτόν τον 71χρονο άνδρα, τον κ. Γουόνγκ. Περπατούσε κοντά στο φράγμα, με το πρόσωπό του τσακισμένο από αγωνία. Αυτή η φωτογραφία αποτυπώνει την απόλυτη απελπισία του, καθώς η σύζυγός του είχε παγιδευτεί στη φωτιά, φωνάζοντας τον αριθμό του διαμερίσματος στους αστυνομικούς με την ελπίδα να μπορέσουν να τη βρουν. Είχε μιλήσει τελευταία φορά μαζί της σε τηλεφωνική κλήση όταν ξέσπασε η πυρκαγιά» λέει ο φωτογράφος του Reuters, Tyrone Siu.

Τις επόμενες μέρες, δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι τον κύριο Γουόνγκ και τη σύζυγό του, ελπίζοντας σε καλά νέα. Τρεις μέρες μετά την πυρκαγιά, ενώ φωτογράφιζα ξανά κοντά στο σημείο, τον είδα απέναντι από τον δρόμο. Συστήθηκα ξανά ως φωτογράφος και είπε ότι είχε δει τη φωτογραφία μου παντού, και μετά έδειξε τον γιο του πίσω του. Ο γιος του είπε κάτι που με χτύπησε βαθιά: "Νόμιζα ότι το σπίτι δεν υπήρχε πια, αλλά το σπίτι είναι ακόμα εδώ". Η μητέρα του είχε φύγει από τη ζωή, το διαμέρισμα ήταν στάχτη, αλλά ο πατέρας του, η αδερφή του και η υπόλοιπη οικογένειά του ήταν μαζί»

Λιμάνι Νέκο, Ανταρκτική, 22 Φεβρουαρίου

Ο φωτογράφος Roie Galitz ήταν στο λιμάνι Nέκο, καθοδηγώντας μια αποστολή με λάτρεις της φωτογραφίας. «Εκείνο το πρωί, προς το τέλος του 18ήμερου ταξιδιού, υπήρχαν περισσότερες από 20 φάλαινες που κολυμπούσαν. Κάποιες κοιμόντουσαν, κάποιες έτρωγαν. Υπήρχαν πολλά μικρά γρυλίσματα - μικρά κομμάτια πάγου που αποκολλήθηκαν από τον κοντινό παγετώνα - που επέπλεαν τριγύρω, και είδα μια φάλαινα να κολυμπάει προς τα εκεί, οπότε πέταξα το drone μου προς τα πάνω για να απαθανατίσω την εικόνα. Όταν η φάλαινα ανέπνευσε, ο πάγος έφυγε μακριά και δημιούργησε αυτό το σχήμα, το οποίο βρήκα συναρπαστικό» λέει.



Αυτό που βρίσκω ενθαρρυντικό είναι ότι βλέπουμε μια αύξηση στις φάλαινες, ιδίως στις μεγάπτερες φάλαινες, οι οποίες κάποτε κυνηγούνταν στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Οι φάλαινες εδώ είναι μεταναστευτικές και έρχονται στην Ανταρκτική το καλοκαίρι για να τραφούν - υπάρχουν περισσότεροι από 500 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι κριλ (μικρά καρκινοειδή σαν γαρίδες που ζουν σε τεράστια σμήνη στους ωκεανούς, κυρίως στα κρύα νερά της Ανταρκτικής, και αποτελούν βασική τροφή για φάλαινες) στον Ανταρκτικό Ωκεανό, αν και υπάρχουν απειλές από σκάφη που αλιεύουν κριλ.

Οι μεγάπτερες φάλαινες είναι εξαιρετικά πλάσματα. Ανήκουν στο γένος Megaptera , που σημαίνει τεράστια φτερά. Ένα από τα πράγματα που μου αρέσουν σε αυτή τη φωτογραφία είναι ότι μπορεί να φανεί το μέγεθός τους.

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 5 Νοεμβρίου

Mία ιδιαίτερη βραδιά για τη Νέα Υόρκη ήταν η νύχτα της εκλογής του Ζοχράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της πόλης. Στο θέατρο Paramount στο Μπρούκλιν. Ο Μαμντάνι αξιοποίησε πραγματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσέγγισε ένα νεότερο και ποικιλόμορφο κοινό, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκλογή του και τις στιγμές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αντικατοπτριζόταν στο πλήθος.

Υποστηρικτές του Ζοχράν Μαμντάνι πανηγυρίζουν (Heather Khalifa/AP)

Επευφημίες, κορναρίσματα και συνθήματα αντηχούσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης το βράδυ της εκλογής του, καθώς οι υποστηρικτές του Μαμντάνι γιόρταζαν την ιστορική νίκη του. Ο 34χρονος, μέχρι πρόσφατα άσημος βουλευτής των Δημοκρατικών στο πολιτειακό κοινοβούλιο, εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επικρατώντας του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο και του Ρεπουμπλικανού Κέρτις Σίλβα. Η Ηeather Κalifa του Associated Press απαθανάτισε μεταξύ άλλων την ατμόσφαιρα στο «Μεγάλο Μήλο».

Κατμαντού, Νεπάλ, 9 Σεπτεμβρίου

Στο Νεπάλ, ξέσπασαν μαζικές διαμαρτυρίες κατά της διαφθοράς λόγω της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση, και οργανώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από νέους, γι' αυτό και έγιναν γνωστές ως οι διαμαρτυρίες της «γενιάς Ζ». Πολλοί διαδηλωτές σκοτώθηκαν από ένοπλους αστυνομικούς.

«Εκείνη η μέρα ήταν απαίσια. Κάλυπτα τη διαμαρτυρία μπροστά από το κοινοβούλιο και είδα πολλούς πυροβολισμούς - παραλίγο να με πυροβολήσουν στο στήθος. Στεκόμουν με έναν φίλο μου φωτορεπόρτερ και μια πραγματική σφαίρα πέρασε ανάμεσά μας. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χτυπήθηκε από μια πλαστική σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και αίμα έτρεχε από τον λαιμό του. Μαζί με άλλους συναδέλφους, τον μεταφέραμε σε ασθενοφόρο. Πολλοί νέοι είχαν σκοτωθεί και υπήρχε πολύς θυμός και θλίψη για την αιματοχυσία, η οποία μεγάλωνε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας» λέει ο φωτογράφος του ΑΡ, Niranjan Shrestha

«Ένιωθα σαν να είχε ξεκινήσει μια επανάσταση. Η επόμενη μέρα τελείωσε με ανθρώπους να λεηλατούν και να καίνε κτίρια, συμπεριλαμβανομένων φυλακών, εμπορικών κέντρων και ξενοδοχείων. Ο πρωθυπουργός KP Sharma Oli παραιτήθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στα γραφεία πολιτικών κομμάτων, και λίγο αργότερα σε κυβερνητικά κτήρια, συμπεριλαμβανομένου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και στο κτίριο σε αυτή τη φωτογραφία, το Singha Durbar. Όπως πολλοί άλλοι που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να εκφράσουν τον θυμό, τον φόβο και την απογοήτευσή τους, αυτά τα αγόρια ήταν παρόντα, όχι ως υποκινητές, αλλά ως μάρτυρες. Επικρατούσε χαοτικό κλίμα, αλλά υπήρχε και ενθουσιασμός που αυτά τα κτίρια είχαν πάρει φωτιά, ένας τρόπος έκφρασης του θυμού για τη βία που ασκήθηκε εναντίον των διαδηλωτών την προηγούμενη μέρα. Αυτά τα αγόρια αποφάσισαν να βγάλουν μια selfie και εγώ μόλις την απαθανάτισα»

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 20 Αυγούστου

Ένας φύλακας ασφαλείας καταρρέει όταν ένας άνδρας από τον Ισημερινό συλλαμβάνεται από την υπηρεσία ICE, αφήνοντας τη γυναίκα και τα παιδιά του σε απόγνωση. «Για περισσότερους από πέντε μήνες, πήγαινα κάθε μέρα στην Federal Plaza και κάλυπτα τις κρατήσεις από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE. Οι χωρισμοί οικογενειών ήταν μακράν οι πιο σπαρακτικοί. To περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα. Κανονικά μπορούσαμε να πηγαινοερχόμαστε στους διαδρόμους, αλλά αυτή τη φορά τους μπλόκαραν. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτό συνέβη επειδή ήξεραν ότι θα ήταν ένας άσχημος χωρισμός οικογενειών» λέει η φωτογράφος Carol Guzy.

«Ο πατέρας αυτής της οικογένειας από τον Ισημερινό συνελήφθη. Δεν είδα τι συνέβη, αλλά η μητέρα άρχισε αμέσως να ουρλιάζει και τα παιδιά έκλαιγαν. Καθώς τον οδηγούσαν μακριά, εκείνη έλεγε: "Παρακαλώ βοηθήστε με. Πάρτε με κι εμένα". Την ακολούθησα έξω από το κτήριο. Ήταν με έναν παρατηρητή του δικαστηρίου που προσπαθούσε να τη βοηθήσει, ο οποίος στη συνέχεια επέστρεψε στο κτήριο επειδή ο σύζυγος της γυναίκας είχε τα κλειδιά του σπιτιού τους και δεν θα μπορούσε να γυρίσει σπίτι. Έμεινα μαζί της και τηλεφώνησα σε μία ισπανόφωνη φίλη μου για να της μιλήσω.

Ο φύλακας ασφαλείας ήρθε για να δει τι μπορούσε να κάνει. Ήταν συντετριμμένος, επειδή η οικογένεια βρισκόταν σε απελπισία. Δεν είναι συνηθισμένο για τους φύλακες ασφαλείας να συμπεριφέρονται έτσι και με εξέπληξε που έδειξε αυτή την ανθρωπιά. Είναι πιο πιθανό να είναι συγκρατημένοι και να κάνουν τη δουλειά τους, και ήταν τόσο συγκινητικό να τον βλέπω να καταρρέει κι αυτός.

Έχω μιλήσει μαζί του από τότε και είναι περήφανος που ήταν άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, όχι απλώς φύλακας ασφαλείας. Προσπαθώ να αναφέρω τα πάντα δίκαια και σέβομαι τους πάντες ανάμεσά τους και τους εργαζόμενους της ICE, αλλά φυσικά, οι κρατήσεις είναι οδυνηρές, ειδικά οι χωρισμοί οικογενειών. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν για πάντα τραύμα από αυτό που συνέβη, ειδικά αν δεν επανενωθούν ποτέ με τον πατέρα τους»

Ντάιρ Ατίγια, Συρία, 5 Ιανουαρίου

«Ήμουν σε αποστολή στην περιοχή της Χομς με συναδέλφους και επιστρέφαμε πίσω στη Δαμασκό. Η πόλη Ντάιρ Ατίγια είναι περίπου στα μισά του δρόμου και μέχρι ένα μήνα νωρίτερα ένα τεράστιο άγαλμα του πρώην προέδρου Χάφεζ αλ-Άσαντ στεκόταν σε ένα βουνό με θέα την πόλη. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες τον Δεκέμβριο του 2024, μια επίθεση των ανταρτών είχε τερματίσει την 53χρονη αυταρχική διακυβέρνηση του Άσαντ και είχε εκδιώξει τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ. Γιορτάζοντας το τέλος του καθεστώτος, σύμβολα της εξουσίας των Άσαντ ανατράπηκαν σε όλη τη χώρα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο άγαλμα του Χάφεζ αλ-Άσαντ» λέει ο φωτογράφος του ΑΡ, Leo Correa.

«Όταν φτάσαμε, ένα μέλος των νέων δυνάμεων ασφαλείας εμφανίστηκε για να δει τι κάναμε, αλλά κανείς άλλος δεν ήταν εκεί. Μείναμε εκεί για περίπου μισή ώρα, κοιτάζοντας γύρω τον εγκαταλελειμμένο χώρο. Η θέα στην πόλη και τα γύρω βουνά ήταν όμορφη. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι είχαν γκρεμίσει αυτό το τεράστιο μνημείο ήταν πολύ δυνατός, αντιπροσωπεύοντας μια σημαντική στιγμή σε αυτή τη χώρα, όπου οι άνθρωποι ανέλαβαν την εξουσία, ελπίζοντας ειρηνικά.

Ως φωτογράφος που εργάζεται στην περιοχή, το να μπορώ να βλέπω αυτά τα μέρη μοιάζει με ζωντανή ιστορία. Σε όλη τη χώρα, μέρη έχουν καταστραφεί μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου. Ένα άγαλμα ενός καταπιεστικού ηγέτη που καταστράφηκε είναι ένα σημαντικό σύμβολο για το τι συμβαίνει στη Συρία και την ανάγκη ανοικοδόμησης της χώρας»

Βιρτζίνια, ΗΠΑ, 29 Νοεμβρίου

«Ένα βράδυ στο τέλος Νοεμβρίου, ένα κατάστημα ποτών στη μικρή πόλη Άσλαντ της Βιρτζίνια, έπεσε θύμα διάρρηξης. Μπουκάλια αλκοόλ αποσπάστηκαν από τα ράφια και θρυμματίστηκαν, ενώ το περιεχόμενό τους καταναλώθηκε. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο βρήκαν τον δράστη λιπόθυμο στο μπάνιο του καταστήματος - ένα ρακούν. Ήταν, όπως λένε, "πολύ μεθυσμένο"» περιγράφει η Samantha Martin του AP

Ένα μεθυσμένο ρακούν βρέθηκε λιπόθυμο σε ένα μπάνιο κάβας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στο Άσλαντ της Βιρτζίνια. (Samantha Martin/AP)

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το ρακούν είναι κατά συρροή παραβάτης. Η Σαμάνθα Μάρτιν, υπεύθυνη προστασίας ζώων, υποψιάζεται ότι ήταν υπεύθυνο για τη διάρρηξη σε ένα στούντιο καράτε και στα γραφεία του Τμήματος Μηχανοκίνητων Οχημάτων, όπου «έφαγε μερικά από τα σνακ τους».

Για την έφοδο που έκανε στο κατάστημα ποτών, η Μάρτιν είπε: «Είδα τα μάτια του να πηγαίνουν πέρα ​​δώθε σαν ενός τυπικού μεθυσμένου, και προφανώς δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο». Κατάφεραν να το πάνε σε ένα καταφύγιο, «για να συνέλθει λίγο». Στη συνέχεια, το άφησαν ελεύθερο πίσω στην άγρια ​​φύση. Η ιστορία έγινε viral και ο κόσμος δώρισε χρήματα στο καταφύγιο. Ήταν τόσο οικείο, είπε. «Όλοι κάποια στιγμή έχουν πιεί λίγο παραπάνω και λιποθύμησαν στην τουαλέτα, ελπίζω ότι κάποιος θα ήρθε να τους πάρει το επόμενο πρωί».

Νότια Ντακότα, ΗΠΑ, 28 Ιουνίου

Ο Ty Newcomb ήθελε να κυνηγήσει καταιγίδες, οπότε επικοινώνησε με τη συνάδελφό του φωτογράφο και κυνηγό καταιγίδων, Paige Vincent, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία. Άρχισαν να κάνουν παρέα και να κυνηγούν ανεμοστρόβιλους, ξεκινώντας τον Απρίλιο, όταν ξεκινά η περίοδος των καταιγίδων στις ΗΠΑ. Αυτή τη σεζόν, κατάφεραν να απαθανατίσουν με επιτυχία 18 ανεμοστρόβιλους.

«Αυτός κοντά στη λίμνη Κλίαρ στη Νότια Ντακότα ήταν ο καλύτερος. Ήταν περίεργος, γιατί συνήθως όταν οι ανεμοστρόβιλοι πρόκειται να διαλυθούν, κάνουν αυτή τη φάση αποκόλλησης, γίνονται πολύ αδύνατοι και συνήθως ταλαντεύονται. Τις περισσότερες φορές αυτό διαλύει τη δίνη. Αλλά αυτός ήταν περίεργος επειδή ξεκίνησε έτσι, μετά απέκτησε ορμή και δύναμη και μετατράπηκε σε έναν ισχυρό ανεμοστρόβιλο EF3. Ακουγόταν σαν τρένο, σαν σφύριγμα ή σαν χαμηλό τύμπανο. Είναι σίγουρα ανησυχητικό. Νομίζω ότι χτύπησε ένα μικρό αγρόκτημα, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί» λέει ο Ty Newcomb.

«Ήμασταν λιγότερο από ένα τέταρτο του μιλίου μακριά, κάτι που είναι επικίνδυνο επειδή μπορεί να στραφεί προς το μέρος σου πολύ γρήγορα. Γι' αυτό φωτογράφιζα από το αυτοκίνητο, επειδή πρέπει να μπορείς να ξεφύγεις από τη δίνη του σε δευτερόλεπτα.

Λατρεύω τον ενθουσιασμό της καταδίωξης και το να μπορώ να τραβώ φωτογραφίες και βίντεο που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των ανεμοστρόβιλων. Κατανοώντας καλύτερα αυτές τις καταιγίδες και καταγράφοντάς τες, θα είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε καλύτερα τους ανθρώπους» λέει.

Νησί Koλιούτσιν Ρωσία , 18 Σεπτεμβρίου

«Ταξίδευα στη θάλασσα γύρω από την Τσουκότκα. Στο δρόμο για το νησί Βράνγκελ, σταματήσαμε στο νησί Κολιούτσιν. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, ο θαλάσσιος πάγος είχε λιώσει, έτσι οι πολικές αρκούδες αναγκάζονται να περνούν λίγο χρόνο στην ξηρά και οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούν τον εγκαταλελειμμένο πολικό ερευνητικό σταθμό εκεί ως καταφύγιο. Τις εντόπισα με drone και μέτρησα περίπου 20. Επισκεφτήκαμε το νησί Κολιούτσιν δύο φορές κατά μήκος της διαδρομής, οπότε κατέληξα να βιντεοσκοπώ τις αρκούδες σε διάστημα δύο ημερών» εξηγεί ο Vadim Makhorov του AP

«Είχαν εγκατασταθεί προσωρινά σε αυτά τα μικρά κτίρια. Αυτή η αρκούδα χαλαρώνει στη βεράντα ενός από αυτά. Κυνηγούν στον πάγο, αλλά έπρεπε να περιμένουν να σχηματιστεί νέος πάγος, οπότε απλώς περίμεναν, χρησιμοποιώντας αυτά τα κτήρια ως προστασία από τον άνεμο και τη βροχή. Δεν παρατήρησα καμία σύγκρουση μεταξύ τους.

Θα ήταν πολύ επικίνδυνο να βγω στην ξηρά, οπότε έμεινα στο πλοίο και βιντεοσκόπησα με το drone. Συχνά βιντεοσκοπώ την άγρια ​​ζωή με drone, συμπεριλαμβανομένων των πολικών αρκούδων, οπότε ξέρω πώς να πετάω με τρόπο που δεν τρομάζει τα ζώα ούτε τους προκαλεί κακό. Η αντίδραση των αρκούδων ήταν απλή περιέργεια. Εφόσον πλησίασα πολύ αργά και τους έδωσα χρόνο να το συνηθίσουν, είτε δεν το πρόσεξαν καθόλου είτε το βρήκαν ενδιαφέρον. Για αυτές, το drone ήταν απλώς ένα ακόμη θορυβώδες πουλί»

Γάζα, 21 Ιουλίου

«Καλύπτω τον πόλεμο στη Γάζα από την αρχή. Για δύο χρόνια ζω στη Γάζα υπό την επήρεια εκτοπισμών, δολοφονιών και καταστροφών. Η οικογένειά μου και εγώ έχουμε χάσει τα πάντα και είμαστε ακόμα εδώ. Η δουλειά μου είναι γεμάτη δυσκολίες - κίνδυνο, πείνα και την απουσία οποιουδήποτε πραγματικού καταφυγίου. Περπατάς ανάμεσα σε ερείπια και κατεστραμμένα κτίρια, μέσα από γειτονιές που έχουν σβήσει από την ύπαρξη» λέει ο Ahmed al-Arini

Ζήσαμε και έναν πόλεμο πείνας, και τα σώματα των Παλαιστινίων στη Γάζα έχουν γίνει εύθραυστα και αδυνατισμένα, και τα σώματα των παιδιών έχουν μετατραπεί σε σκελετούς. Αυτό το αγόρι, ο Μωάμεθ, είναι ενάμιση έτους. Η μητέρα του ζούσε σε μια σκηνή χτισμένη μέσα στα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτηρίου στην πόλη της Γάζας. Δεν είχε φαγητό, ούτε βρεφικό γάλα, ούτε πάνες. Όλα γύρω της αντανακλούσαν την άθλια κατάσταση που βίωναν οι παλαιστινιακές οικογένειες. Είχαν υποστεί εκτοπισμό και επανειλημμένες εκκενώσεις από τη μία περιοχή στην άλλη. Ο σύζυγός της είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, αφήνοντάς την μόνη με δύο παιδιά.

Όταν έφτασα για πρώτη φορά στη σκηνή, δεν ήταν εκεί. Είχε βγει έξω ψάχνοντας για φαγητό - οτιδήποτε μπορούσαν να φάνε. Επέστρεψε με άδεια χέρια - οι τιμές στην κρυφή αγορά ήταν αδιανόητες. Δεν είχε καμία πηγή εισοδήματος, όπως οι περισσότερες οικογένειες στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Μωάμεθ ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος και έκλαιγε. Σοκαρίστηκα από το πόσο αδύνατος ήταν - το σώμα του είχε μετατραπεί σε σκελετό.

Η λήψη αυτής της φωτογραφίας είχε βαθιά επίδραση πάνω μου . Ήμουν εξαντλημένος και δεν είχα φάει από το πρωί. Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ όταν τον είδα. Είπα στον εαυτό μου, αυτή η εικόνα πρέπει να φτάσει στον κόσμο για να δουν τι συμβαίνει. Θέλω να δείξω στον κόσμο ότι ένας ολόκληρος πληθυσμός πολιορκείται, λιμοκτονεί και υπόκειται στον μηχανισμό της δολοφονίας και της καταστροφής. Ο κόσμος πρέπει να δει τα βάσανά μας. Οι ζωές μας έχουν μετατραπεί σε κόλαση.

Μετά τη δημοσίευση αυτής της εικόνας, ήρθαν στο φως πληροφορίες ότι ο Μωάμεθ είναι ιδιαίτερα ευάλωτος λόγω προϋπάρχουσων προβλημάτων υγείας και δεν είχε πρόσβαση σε επαρκή τροφή και συμπληρώματα διατροφής. Πολλοί ειδικοί λένε ότι σε μια κρίση πείνας, τα παιδιά και τα άτομα με προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις είναι μεταξύ αυτών που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο».