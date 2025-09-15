Ατρόμητος: Ανακοίνωσε την απόκτηση Μουτουσαμί

Onsports Team

Τον πρώην μέσο της Σίβασπορτ απέκτησε η ομάδα του Περιστερίου – Διεθνής με τη Λ.Δ. του Κονγκό.

Την απόκτηση του Σάμουελ Μουτουσαμί, με ελεύθερη μεταγραφή από τη Σίβασπορ, ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Ο 29χρονος μέσος, ο οποίος είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον σύλλογο του Περιστερίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«H ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Σάμουελ Μουτουσαμί από τη Σίβασπορ, με τον νέο ποδοσφαιριστή της ομάδας να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Σάμουελ Μουτουσαμί (12/8/1996) είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Κονγκό (42 συμμετοχές, με πιο πρόσφατες κόντρα στο Νότιο Σουδάν στις 5/9 και Σενεγάλη στις 9/9) και αγωνίζεται στις θέσεις των χαφ.

Έχει αρχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία από τις Ακαδημίες της Λιόν και της Ναντ, με την τελευταία να πραγματοποιεί το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Αύγουστο του 2017. Το καλοκαίρι του 2020 αγωνίστηκε για μία σεζόν ως δανεικός στη Φορτούνα Σιτάρντ, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στη Ναντ αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας του.

Στη Γαλλία έχει πραγματοποιήσει πάνω από 200 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ως παίκτης της Ναντ έχει και συμμετοχές στο Europa League.

Το 2024 μεταγράφηκε στη Σιβασπόρ με την οποία πραγματοποίησε συνολικά 37 συμμετοχές.

Μετά την ολοκλήρωση και του τυπικού σκέλους της συμφωνίας, ο Σάμουελ Ματουσαμί, που επέλεξε και πήρε τη φανέλα με τον αριθμό «92», πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr:

“Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν αρκετές μέρες, οι μέρες ήταν λίγες, εγώ μάλιστα έπρεπε να λείψω και με την εθνική μου ομάδα, οπότε δεν ήξερα αν όλα θα πάνε όλα καλά. Για αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Τεχνικό Διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο, και τον πρόεδρο για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή και φυσικά τον προπονητή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να τους δικαιώσω στο γήπεδο και φυσικά να πετύχουμε τους στόχους μας.

Είχα συμπαίκτη μου στη Σίβασπορ τον Χάρη Χαρίση και φυσικά τον ρώτησα για την ομάδα. Μου είπε μόνο καλά λόγια. Βασικά, μου είπε τα καλύτερα λόγια. Μου είπε ότι πρόκειται για μία τρομερή ομάδα. Ότι εδώ ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και μάλιστα ότι είχε μερικά από τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του στον Ατρόμητο. Ελπίζω, λοιπόν, να έχω και εγώ ανάλογη επιτυχία και γιατί όχι να έχω ανάλογη προσφορά όπως ο Χάρης.

Είδα το προπονητικό κέντρο. Μόλις το είδα αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι θέλω να μπω κατευθείαν να δουλέψω. Είναι πραγματικά υπέροχο. Μπορεί να προσφέρει όλα όσα θέλει ένας ποδοσφαιριστής και είναι και για μας ένα μεγάλο όπλο”.

Για το τι πρέπει να περιμένουν οι φίλαθλοι της ομάδας μας από αυτόν, είπε:

“Μου αρέσει να παίζω επιθετικά. Μου αρέσω να κλέβω μπάλες στη μεσαία γραμμή και να προωθώ το παιχνίδι προς την επίθεση. Παίζω με πάθος, με ενέργεια και αυτό πρέπει να περιμένουν και οι οπαδοί μας από εμάς. Θα είμαι 100% σε λίγες μέρες, έχω παίξει ήδη πολλά παιχνίδια σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, και με την προηγούμενη ομάδα μου και με την εθνική μου ομάδα και ελπίζω να από το πρώτο κιόλας ματς κόντρα στον Άρη να έχουμε τους φιλάθλους στο πλάι μας και να φτάσουμε σε μια νίκη ώστε να τους δώσουμε κάτι να πανηγυρίσουν”».