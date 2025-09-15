Πανσερραϊκός: Ενίσχυση στην επίθεση με Μάρας

Onsports Team

Τον 23χρονο ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού απ’ την Μπότεφ Πλόβντιβ, απέκτησε η ομάδα των Σερρών.

Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού, Αλέξα Μάρας, ως δανεικό από την Μπότεφ Πλόβντιβ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Aleksa Maras, o oποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Botev Plovdiv και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος ως το τέλος της σεζόν, τουλάχιστον.

Ο Aleksa είναι γεννημένος στις 09/10/2001 στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, έχει ύψος 1,92 αγωνίζεται ως επιθετικός και διακρίνεται για την δύναμη και την εκτέλεση του. Ήδη την φετινή σεζόν είχε 3 συμμετοχές και 1 ασίστ με την ομάδα της Φιλιππούπολης, ενώ πέρυσι το κοντέρ έγραψε 39 συμμετοχές και 8 γκολ, μεταξύ άλλων και στο Conference League.

Νωρίτερα αγωνιζόταν στο Μαυροβούνιο με την Μλάντοστ Ντόνια Γκόριτσα έχοντας 37 συμμετοχές και 15 γκολ, που αποτέλεσαν το διαβατήριο για τη μεταγραφή του στην Βουλγαρία.

Έχει αγωνιστεί επίσης στις Ντρεζγκα, Ιγκαλο, Γκολουμποβατς, Μορναρ Μπαρ και Ντέτσιτς Τουζι στην πατρίδα του, μετρώντας 68 συμμετοχές και 22 γκολ.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».