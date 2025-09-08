ΑΕΚ: Φιλική νίκη επί του ΠΑΣ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Γκρούγιτς – Σκόραραν Μαρσιάλ, Καλοσκάμης

Print Screen

Ο Μάρκο Γκρούγιτς πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ στη φιλική νίκη (2-0) επί του ΠΑΣ Γιάννινα στα Σπάτα – Τα γκολ πέτυχαν οι Μαρσιάλ και Καλοσκάμης.

Ο Σέρβος μέσος ξεκίνησε βασικός κι έδειξε να βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο ετοιμότητας. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί και το μεγάλο ερωτηματικό, καθώς η ποιότητα που διαθέτει είναι κάτι που δεν αμφισβητείται.

Ο Γκρούγιτς έπαιξε δίδυμο στον άξονα μαζί με τον Λιούμπισιτς, ενώ τα γκολ πέτυχαν δύο παίκτες που απουσίασαν, για διαφορετικούς λόγους, το προηγούμενο διάστημα. Ο λόγος για τους Αντονί Μαρσιάλ και Δημήτρη Καλοσκάμη.

Ο Γάλλος, ο οποίος είχε να παίξει από το πρώτο ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης και βρήκε δίχτυα. Όσον αφορά στον Έλληνα μεσοεπιθετικό, έπαιξε σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Μαρσιάλ κι έδειξε ότι έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό στην κλείδα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς χρησιμοποιείσαι τον Κοσίδη ως δεξί μπακ και τον Πενράις ως αριστερό εξτρέμ, ενώ έδωσε χρόνο συμμετοχής και σε αρκετούς νεαρούς της Κ19.

Οι αποφάσεις για παίκτες της ΑΕΚ Β’

Στην ΑΕΚ, στο μεταξύ, πάρθηκαν αποφάσεις και για τέσσερις παίκτες που αγωνίζονταν στη δεύτερη ομάδα. Η «Ένωση» έδωσε ως ελεύθερο (διατηρώντας ποσοστό μεταπώλησης) τον Σελιμάι και δανεικό τον Κοντονίκο. Με ποσοστό μεταπώλησης παραχωρήθηκαν κι ο Παράς με τον Κοντορουχά, με τον πρώτο να μετακομίσει στην Ντομζάλε της Σλοβενίας και τον δεύτερο στην κυπριακή ΑΣΙ Λύσης.