Η ΠΑΕ ΑΕΚ «φέρνει» τον κώδικα Coloradd στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την «OPAP Arena»!

AEK FC

Μετά τη λειτουργία του καινοτόμου Sensory Room, του ειδικά διαμορφωμένου χώρου για παιδιά με γνωστικές αδυναμίες, νευρολογικές παθήσεις και συναφείς διαταραχές, το νέο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η εφαρμογή του παγκόσμιου κώδικα Coloradd στους χώρους της «OPAP Arena».



Τον συγκεκριμένο κώδικα έχει εφεύρει για τους ανθρώπους με δυσχρωματοψία ο Πορτογάλος, Μιγκέλ Νέιβα κι έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο ποδόσφαιρο στην έδρα της Πόρτο, τo Στάδιο Dragao.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ συνεχίζει να πρωτοπορεί και να παραμένει πιστή στη δέσμευσή της ότι το γήπεδό της θα είναι πραγματικά ανοικτό για όλους τους συνανθρώπους μας, χωρίς απολύτως κανέναν αποκλεισμό.



Μετά τη λειτουργία του καινοτόμου Sensory Room, του ειδικά διαμορφωμένου χώρου για παιδιά με γνωστικές αδυναμίες, νευρολογικές παθήσεις και συναφείς διαταραχές, το νέο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η εφαρμογή του παγκόσμιου κώδικα Coloradd στους χώρους του πιο σύγχρονου γηπέδου της χώρας μας, την OPAP Arena.



Τον συγκεκριμένο κώδικα έχει εφεύρει για τους ανθρώπους με δυσχρωματοψία ο Πορτογάλος Miguel Neiva και έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο ποδόσφαιρο στην Πορτογαλία, στo Στάδιο Dragao.



Ξεκινώντας από τα μουσεία Προσφυγικού Ελληνισμού και Ιστορίας της ΑΕΚ, ο συγκεκριμένος κώδικας εντάσσεται στο πρόγραμμα «MΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και πρόκειται να αρχίσει άμεσα η εφαρμογή του, ώστε να διευκολύνει όλους τους επισκέπτες να βιώσουν ολοκληρωμένα την εμπειρία της επίσκεψης στην OPAP ARENA.



Η έδρα της ομάδας μας, το πιο σύγχρονο στάδιο στην Ελλάδα, είναι ταυτόχρονα και το πιο προσβάσιμο και φιλικό για όλους.



Υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδό μας μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες της ομάδας μας ΑΜΕΑ με ή χωρίς αμαξίδιο, ενώ εφαρμόζεται και η βιωματική περιγραφή αγώνα, μέσω του σχολιασμού ισότιμης ακουστικής περιγραφής, για άτομα με προβλήματα όρασης.



Στα γήπεδα πρέπει να υπάρχει θέση για όλους και να μην αποκλείεται κανείς από τη συμμετοχή στην ποδοσφαιρική εμπειρία. Και η ΠΑΕ ΑΕΚ είναι πάντα έτοιμη να υιοθετήσει κάθε καινοτομία που βοηθά σε αυτή την προσπάθεια».