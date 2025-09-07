Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Super League: Ο Πανσερραϊκός θέλει να φέρει στην Ελλάδα τον Γκιγιέρμο Οτσόα
AP Photo/Moises Castillo
Οnsports team 07 Σεπτεμβρίου 2025, 16:12
SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Super League: Ο Πανσερραϊκός θέλει να φέρει στην Ελλάδα τον Γκιγιέρμο Οτσόα

Ένας από τους πιο εμβληματικούς τερματοφύλακες στην ιστορία των Μουντιάλ θέλει να φέρει στην Ελλάδα ο Πανσερραϊκός, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον Γκιγιέρμε Οτσόα.

Ο Μεξικανός τερματοφύλακας, στα 40 του πλέον, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Οτσόα ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του σε πέντε Μουντιάλ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), ενώ συνολικά μετράει 152 συμμετοχές με το εθνόσημο, κρατώντας το «μηδέν» σε 65 εξ αυτών.

Τελευταία ομάδα του ήταν η πορτογαλική AVS, από την οποία έμεινε ελεύθερος και σύμφωνα με τη MARCA America βρίσκεται στο στόχαστρο δύο ομάδων. Τον έμπειρο γκολκίπερ θέλουν ο Πανσερραϊκός κι η ρωσική Σότσι.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, ο Οτσόα είχε απασχολήσει έντονα τον Ολυμπιακό, ενώ υπήρξαν φήμες τόσο για τον ΠΑΟΚ, όσο και για την ΑΕΚ. Τελικά, δεν αποκλείεται να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας των Σερρών.



Ροή ειδήσεων

AUTO MOTO
Formula 1: Χαμός στη Μόντσα με Νόρις και Φερστάπεν - «Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος;» | Βίντεο
23 λεπτά πριν Formula 1: Χαμός στη Μόντσα με Νόρις και Φερστάπεν - «Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος;» | Βίντεο
AUTO MOTO
Formula 1: Εντυπωσιακός ο Φερστάπεν στη Μόντσα, άφησε πίσω του τις McLaren - Η βαθμολογία
57 λεπτά πριν Formula 1: Εντυπωσιακός ο Φερστάπεν στη Μόντσα, άφησε πίσω του τις McLaren - Η βαθμολογία
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Γαλλία – Γεωργία 70-80: Η παρέα του Σενγκέλια έστειλε σπίτι τους Γάλλους!
1 ώρα πριν Eurobasket 2025, Γαλλία – Γεωργία 70-80: Η παρέα του Σενγκέλια έστειλε σπίτι τους Γάλλους!
EUROLEAGUE
Μονακό: Ενίσχυση με Νεμάνια Νέντοβιτς
2 ώρες πριν Μονακό: Ενίσχυση με Νεμάνια Νέντοβιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved