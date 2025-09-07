Μεταγραφές, Super League: Ο Πανσερραϊκός θέλει να φέρει στην Ελλάδα τον Γκιγιέρμο Οτσόα

AP Photo/Moises Castillo

Οnsports team

Ένας από τους πιο εμβληματικούς τερματοφύλακες στην ιστορία των Μουντιάλ θέλει να φέρει στην Ελλάδα ο Πανσερραϊκός, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον Γκιγιέρμε Οτσόα.

Ο Μεξικανός τερματοφύλακας, στα 40 του πλέον, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Οτσόα ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του σε πέντε Μουντιάλ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), ενώ συνολικά μετράει 152 συμμετοχές με το εθνόσημο, κρατώντας το «μηδέν» σε 65 εξ αυτών.

Τελευταία ομάδα του ήταν η πορτογαλική AVS, από την οποία έμεινε ελεύθερος και σύμφωνα με τη MARCA America βρίσκεται στο στόχαστρο δύο ομάδων. Τον έμπειρο γκολκίπερ θέλουν ο Πανσερραϊκός κι η ρωσική Σότσι.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, ο Οτσόα είχε απασχολήσει έντονα τον Ολυμπιακό, ενώ υπήρξαν φήμες τόσο για τον ΠΑΟΚ, όσο και για την ΑΕΚ. Τελικά, δεν αποκλείεται να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας των Σερρών.