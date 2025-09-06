Super League: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής - Τι ισχύει με το Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Onsports Team

Στην ανακοίνωση του προγράμματος της 3ης αγωνιστικής της Super League προχώρησε η διοργανώτρια αρχή.

Όπως έγινε γνωστό από την Super League, το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ έχει οριστεί να διεξαχθεί το βράδυ της επόμενης Κυριακής (14/09) στις 21:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο, παρά τη φημολογία για αλλαγή έδρας λόγω εργασιών.

Αντίθετα, την Τρίτη (09/09) θα αποφασιστεί πότε θα οριστεί το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, έπειτα από αίτημα των νεοφώτιστων για το πρόγραμμά τους, λόγω μη εύρεση λύσης με το ΟΑΚΑ, που αρχικά είχε επιλεγεί για να φιλοξενήσει τις εντός έδρας «μάχες» τους στο πρωτάθλημα.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

18:00 Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός

20:00 Παναιτωλικός - Βόλος

20:00 Ατρόμητος - Άρης

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet

20:00 Λεβαδειακός - ΑΕΚ

21:30 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Ο αγώνας Κηφισιά - Παναθηναϊκός θα οριστεί τις επόμενες ημέρες.

Πρόγραμμα της 3ης αγ. του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Super League που έχει συγκληθεί για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις15:30.#slgr #stoiximansuperleague #MD3 #stoiximan #football… pic.twitter.com/CuxGQLW6DY — Super League Greece (@Super_League_GR) September 6, 2025

Ορίζονται οι υπόλοιπες αγωνιστικές

Ακόμα όπως έγινε γνωστό από τη διοργανώτρια αρχή, την Τρίτη (09/09) θα διεξαχθεί Διοικητικό Συμβούλιο με κύριο θέμα τον ορισμό των αναμετρήσεων από την 4η έως την 15η αγωνιστική.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ορισμός αγώνων 4ης ως και 15ης αγωνιστικής και ορισμός αγώνα Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 3η αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Αίτημα ΠΑΕ Κηφισιά, σε σχέση με την έδρα των αγώνων της.

2/ Περιεχόμενο, διαδικασία και προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

3/ Επιλογή τριών (3) έως πέντε (5) εκπροσώπων (διαιτητών) του Συνεταιρισμού στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. και δύο (2) εκπροσώπων του Συνεταιρισμού στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Π.Ε.Ε.Ο.Δ.) της Ε.Π.Ο.

4/ Έγκριση τελικού Πίνακα Παρατηρητών Super League.

5/ Διάφορα».