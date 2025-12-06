Ξεκάθαρο μήνυμα Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Όταν είναι όλοι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα…»

Onsports Team

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού έστειλε το δικό του μήνυμα για όσα συμβαίνουν στον ελληνικό αθλητισμό, τονίζοντας πως ο αντίπαλος για πολλοστή φορά απολαμβάνει «κρατική υποστήριξη».

Όλη η Ελλάδα παρακολούθησε τα όσα έγιναν τις μέρες αυτές. Με το ματς του Ολυμπιακού στην Euroleague να παίρνει αναβολή με κυβερνητική απόφαση, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίστηκε σε ένα γήπεδο παλάτι που πλήρωσε ο ιδιοκτήτης του για να γίνει «κόσμημα».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα για όσα συνέβησαν, τονίζοντας με νόημα πως «όταν όλοι είναι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα». Παράλληλα, έκανε λόγο για στήριξη παρά τις όποιες ήττες, αλλά και για διαφορετική αντιμετώπιση στους αντιπάλους από τον κόσμο τους, παρότι δεν έχασαν μέσω της απόφασης για αναβολή.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Κάτι τέτοιες ώρες είναι που όσο κι αν έχεις κουραστεί να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σου δίνουν δύναμη και θέληση να συνεχίσεις. Να χάνεις και να έχεις όλη τη στήριξη του κόσμου, την ώρα που ο αντίπαλός σου για πολλοστή φορά απολαμβάνει κρατική υποστήριξη για να μη χάσει και ο κόσμος του να τους “βρίζει”.

Όταν είναι όλοι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα…».