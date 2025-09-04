Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τζόρτζιο Αρμάνι: Το «αντίο» του Ντάβιντε Καλάμπρια – «Τιμή μου που σε γνώρισα»
Onsports Team 04 Σεπτεμβρίου 2025, 20:36
SUPER LEAGUE

Τζόρτζιο Αρμάνι: Το «αντίο» του Ντάβιντε Καλάμπρια – «Τιμή μου που σε γνώρισα»

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και επί σειρά ετών αρχηγός της Μίλαν, είχε καλή σχέση με τον Τζόρτζιο Αρμάνι και θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μετά το θάνατό του.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στη Μίλαν, υπήρξε αρχηγός της επί σειρά ετών. Η ζωή στο Μιλάνο αλλά και η ενασχόληση με το χώρο της μόδας – λόγω της αδερφής του – τον έκαναν να γνωρίσει και να έχει καλή σχέση με τον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο θάνατος του διάσημου μόδιστρου τον συγκλόνισε και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω social media σε αυτή τη θλιβερή στιγμή.

Μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία και τη συνόδευσε με τα εξής λόγια:

«Τιμή μου και χαρά μου που σε γνώρισα.

Αυτές οι στιγμές θα μείνουν μαζί μου για πάντα.

Ευχαριστώ για όλα.

Αναπαύσου εν ειρήνη Τζόρτζιο».

calabria.jpg

 



Ροή ειδήσεων

BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Αύγουστο
37 λεπτά πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Αύγουστο
EUROBASKET
LIVE Ισπανία - Ελλάδα: Η μεγάλη μάχη με φόντο τους «16» του Eurobasket 2025
58 λεπτά πριν LIVE Ισπανία - Ελλάδα: Η μεγάλη μάχη με φόντο τους «16» του Eurobasket 2025
EUROBASKET
Ελλάδα-Ισπανία: Κοντός και Παππάς δίπλα στην Εθνική - Μίλησαν με τους παίκτες του Παναθηναϊκού
1 ώρα πριν Ελλάδα-Ισπανία: Κοντός και Παππάς δίπλα στην Εθνική - Μίλησαν με τους παίκτες του Παναθηναϊκού
SUPER LEAGUE
Τζόρτζιο Αρμάνι: Το «αντίο» του Ντάβιντε Καλάμπρια – «Τιμή μου που σε γνώρισα»
1 ώρα πριν Τζόρτζιο Αρμάνι: Το «αντίο» του Ντάβιντε Καλάμπρια – «Τιμή μου που σε γνώρισα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved