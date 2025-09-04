ΠΑΟΚ: Συναγερμός με Ντεσπόντοφ - Επέστρεψε με πρόβλημα από τη Βουλγαρία

Οnsports Τeam

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, καθώς αποχώρησε τραυματίας από την προπόνηση της Τετάρτης (03/09) στην Εθνική Βουλγαρίας.

Ο μέσος του ΠΑΟΚ ενσωματώθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του αφού είχε ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον είχε ταλαιπωρήσει το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, την Τετάρτη (03/09) αποχώρησε με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο.

Μάλιστα, ήρθε άμεσα σε επικοινωνία με το ιατρικό τιμ του «Δικέφαλου του Βορρά» και αποφασίστηκε να επιστρέψει άμεσα στην Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε να εξεταστεί ενδελεχώς από τους ανθρώπους του ελληνικού συλλόγου και να φανεί ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ δεν θα δώσει το «παρών» στον αγώνα της Πέμπτης (04/09) κόντρα στην Ισπανία, στην πρεμιέρα της Βουλγαρίας στον 5ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.