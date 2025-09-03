Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ αναλαμβάνει τους «κίτρινους» στη θέση του Μαρίνου Ουζουνίδη

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Άρη με τον Μανόλο Χιμένεθ, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «κίτρινων».

Μετά το κακό ξεκίνημα σε Ελλάδα κι Ευρώπη, ο Μαρίνος Ουζουνίδης βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να αναζητά τον διάδοχο του.

Αυτός, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι ο Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από τέσσερα χρόνια και τέσσερις θητείες στην ΑΕΚ.

Ο Ρούμπεν Ρέγες είχε κι άλλες δύο περιπτώσεις στη λίστα του, αλλά ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν θέλησε να ρισκάρει κι ως εκ τούτου πηγαίνει σε μια ασφαλή επιλογή και σε έναν προπονητή που γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα.

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη ενημερώθηκε ότι η σημερινή (03/09) προπόνηση μεταφέρθηκε για το απόγευμα, κάτι που ενδεχομένως να αποτελεί προάγγελος εξελίξεων.