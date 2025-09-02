Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στο Λιμάνι

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα από το μεσημέρι της Τρίτης (02/09) ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Η τρίτη θητεία του Πορτογάλου εξτρέμ στον Ολυμπιακό ξεκίνησε και επίσημα την Τρίτη (02/09). Ο Ντάνιελ Ποντένσε έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας (01/09) στην Αθήνα, όπου γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» και στην συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιο συνεργασίας του με τους Νταμπλούχους Ελλάδας.

Μάλιστα, την Τρίτη (02/09) το μεσημέρι η πειραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του με τη μορφή του δανεισμού από την Αλ Σαμπάμπ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!

Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.

Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!».