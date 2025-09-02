Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Γκρούγιτς

Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι από την Τρίτη (02/09) ο Μάρκο Γκρούγιτς.

Ο Σέρβος μέσος έφτασε τη Δευτέρα (01/09) στην Αθήνα, πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Πόρτο.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της Τρίτης (02/09) η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Σέρβου μέσου Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος την τελευταία πενταετία αγωνιζόταν στη Πόρτο.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1996. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον Ερυθρό Αστέρα, από τον οποίον μεταπήδησε στη Λίβερπουλ το 2016. Ηταν η πρώτη μεταγραφή της εποχής Κλοπ στον μεγάλο αγγλικό σύλλογο, με τον οποίον ο Γκρούγιτς αγωνίστηκε τη διετία 2016-18. Ακολούθησαν δύο δανεισμοί σε Κάρντιφ (2018) και Χέρτα Βερολίνου (2018-20).

Μετά από μια πολύ καλή διετία στην Μπουντεσλίγκα με 54 ματς και 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής προκάλεσε το ενδιαφέρον της Πόρτο, η οποία τον απέκτησε αρχικά με δανεισμό και στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2021, με αγορά. Στα πέντε χρόνια που ανήκε στον πορτογαλικό σύλλογο, ο Γκρούγιτς έπαιξε σε 140 επίσημα ματς και πέτυχε 4 γκολ, έχοντας ενεργή συμμετοχή στο νταμπλ του 2022 και στις κατακτήσεις κυπέλλων το 2023 (Κύπελλο Πορτογαλίας και Λιγκ Καπ) και το 2024 (Κύπελλο Πορτογαλίας).

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Σερβίας, στην οποία έχει 28 συμμετοχές, έχοντας συμπεριληφθεί στις αποστολές της στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022.

Μάρκο, καλώς ήρθες στην Οικογένεια της ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την ομαδάρα Μας!».