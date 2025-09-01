Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Το απόγευμα φτάνει ο Ποντένσε - Η νέα ώρα άφιξής του

Το απόγευμα της Δευτέρας (01/09) αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τελικά ο Ντάνιελ Ποντένσε για τον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμενόταν να φτάσει στην Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας (01/09) αλλά όπως ενημέρωσε ο ίδιος με μήνυμά του στα ελληνικά, ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα δεν του επέτρεψε να αναχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία.

Συγκεκριμένα, η ομάδα στην οποία ανήκει ο Ίβηρας άσος η Αλ Σαμπάμπ δεν του προμήθευσε εγκαίρως την εξουσιοδότηση που χρειάζεται ο παίκτης για να αποχωρήσει από την χώρα, κάτι που αναμενόταν να γίνει τις επόμενες ώρες.

Τελικά, το θέμα λύθηκε και όπως έγινε γνωστό, ο Ντάνιελ Ποντένσε θα βρεθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» το απόγευμα της Δευτέρας (01/09) μια και θα φτάσει στις 20:30 και στην συνέχεια θα μπει στην τελική… ευθεία ο δανεισμός του στον Ολυμπιακό.