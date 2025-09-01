Ολυμπιακός: Απρόοπτο με Ποντένσε - Καθυστέρηση λόγω… γραφειοκρατίας

Ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 13:45, ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω insta story, δεν κατάφερε να επιβιβαστεί στην πρωινή πτήση για την Ελλάδα. Ο λόγος της καθυστέρησης δεν ήταν άλλος από ένα καθαρά γραφειοκρατικό ζήτημα: η Αλ Σαμπάμπ… ξέχασε να του δώσει την απαραίτητη εξουσιοδότηση για να μπορέσει να φύγει από τη Σαουδική Αραβία.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, που ετοιμάζεται να επιστρέψει στο «σπίτι» του, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως το πρόβλημα είναι απλό και αναμένεται να λυθεί άμεσα. «Δυστυχώς δεν πήρα την πτήση για Αθήνα διότι η ομάδα εδώ ξέχασε να μου δώσει την εξουσιοδότηση που χρειάζομαι για να φύγω απ’ τη χώρα… την περιμένω από ώρα σε ώρα και αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τίθεται κανένα ζήτημα για τη μεταγραφή του και η άφιξή του στην Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται κανονικά.