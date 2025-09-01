Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, «γκέλα» με το ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League μετά την απώλεια που είχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Λεβαδειακό, στο πρώτο του ματς για τη νέα σεζόν.

Ο Ολυμπιακός έκανε την αρχή το Σάββατο (30/8) και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ έδωσαν συνέχεια την Κυριακή (31/8) για το δύο στα δύο, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League.

Ο Παναθηναϊκός, αντίθετα, ο οποίος έκανε την πρεμιέρα του κόντρα στον Λεβαδειακό (είχε ζητήσει αναβολή την πρώτη αγωνιστική για το ματς με τον ΟΦΗ), δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη και είχε με το... καλημέρα την πρώτη απώλεια βαθμών.

Σεφτέ στις νίκες για ΟΦΗ (έχει επίσης ματς λιγότερο) και Παναιτωλικό (θριάμβευσε στη Θεσσαλονίκη του Άρη), ενώ τον πρώτο βαθμό τους πήραν οι ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά, καθώς ήρθαν ισόπαλες στο μεταξύ τους ματς.

Να θυμίσουμε ότι λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, το πρωτάθλημα θα διακοπεί και η επανεκκίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 13-14 Σεπτεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος - Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1

Άρης - Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου

ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR 1-0

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-0

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 4-0 6

2. ΑΕΚ 3-0 6

3. ΠΑΟΚ 2-0 6

4. Λεβαδειακός 4-3 4

5. Ατρόμητος 2-1 3

6. Παναιτωλικός 2-2 3

7. ΟΦΗ 1-0 3

8. Άρης 2-2 3

9. Παναθηναϊκός 1-1 1

10. Κηφισιά 3-4 1

11. ΑΕΛ Novibet 1-2 1

12.Αστέρας Aktor 0-3 0

13. Πανσερραϊκός 0-3 0

14. Βόλος 0-4 0

* Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν έναν αγώνα λιγότερο, ο οποίος δεν έχει οριστεί.

Η 3η αγωνιστική (13-14 Σεπτεμβρίου)

Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet

Ατρόμητος - Άρης

Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός - ΑΕΚ

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός - Βόλος

*Δεν έχουν οριστεί οι αναμετρήσεις, εξαιτίας της διακοπής.