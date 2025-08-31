Ομάδες

Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR
Eurokinissi
Onsports team 31 Αυγούστου 2025, 23:33
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR, για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Ο Φραντζί Πιερό σκόραρε για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες κι η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Αστέρα AKTOR, κάνοντας το «2 στα 2» στη Super League.

Ο επιθετικός από την Αϊτή βρήκε δίχτυα μετά από 189 ημέρες κι η «Ένωση» έκλεισε ιδανικά το καλοκαιρινό κύκλο αγώνας.

Η ΑΕΚ δεν γνώρισε ήττα σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια σε Ελλάδα κι Ευρώπη, καταφέρνοντας να προκριθεί στη League Phase του Conference και παράλληλα να ξεκινήσει με «2 στα 2» στη Super League.

Το «χρυσό» τέρμα πέτυχε ο Πιερό στο 38ο λεπτό με κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Μάνταλου, ο οποίος «κέρασε» γκολ για τα γενέθλια του. Μάλιστα, ο επιθετικός της «Ένωσης» είχε και δοκάρι στο 58ο λεπτό.

Τα highlights του ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR



