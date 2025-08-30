Super League, Βόλος - Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε με «εμπνεύσεις» Τσικίνιο

Το 2Χ2 στο πρωτάθλημα έκανε ο Ολυμπιακός καθώς επικράτησε 2-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό έπειτα από δύο τρομερές ενέργειες με το «τακουνάκι» του Τσικίνιο.

Δύο «εμπνεύσεις» του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού του Ολυμπιακού έκριναν την αναμέτρηση στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από το Βόλο, απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, χάρις στα «τακουνάκια» του Τσικίνιο σε καθοριστικά σημεία του παιχνιδιού.

Αρχικά, ο Ίβηρας άσος άνοιξε το σκορ με τρομερό «τακουνάκι» στο 77ο λεπτό νικώντας τον Σιαμπάνη, ενώ στο 86’ με νέο «τακουνάκι» έφερε τον Ρέτσο σε θέση βολής και με προβολή, ο αρχηγός των Πειραιωτών διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, «κλειδώνοντας» παράλληλα το «τρίποντο» για τους φιλοξενούμενους.

Έτσι, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πηγαίνει με το απόλυτο στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, εν αντιθέσει με τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι μετά την ήττα στην πρεμιέρα με τον Άρη, ηττήθηκαν με το ίδιο αποτέλεσμα και στην πρώτη τους εντός έδρας υποχρέωση για τη Super League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Από την αρχή του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός θέλησε να επιβάλει τον ρυθμό του πιέζοντας ψηλά στην περιοχή των γηπεδούχων, αλλά η πρώτη απειλή στο 4’ από τον Τσικίνιο δεν βρήκε στόχο, κάτι που έγινε και στο 7’ στην κεφαλιά του Ρέτσου στο δεύτερο δοκάρι.

Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει και δύο λεπτά αργότερα απείλησε με όμορφο ψηλοκρεμαστό σουτ του Τζόκα, αλλά ο Τζολάκης ήταν στην σωστή θέση και έδιωξε σε κόρνερ. Οι γηπεδούχοι έχασαν μία ακόμα καλή ευκαιρία στο 14’ με τον Χάμουλιτς που έφυγε στην «πλάτη» της άμυνας των «ερυθρόλευκων», αλλά το πλασέ του δεν ήταν καλό και πέρασε άουτ, κάτι που έγινε και στο 19’ με τον Βόσνιο φορ, που δεν σημάδεψε σωστά.

Στα επόμενα λεπτά, ο Ολυμπιακός ανέκτησε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά αδυνατούσε να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του Σιαμπάνη, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να προσπαθεί περισσότερο από τα δεξιά.

Από μία ωραία κάθετη του Πορτογάλου στον συμπατριώτη του, Τσικίνιο, προήλθε η μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων στο πρώτο μέρος, όταν στο 29’ ο τελευταίος βρέθηκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα στον άξονα, αλλά ο Πνευμονίδης δεν κατάφερε να κερδίσει τον Σιαμπάνη στο πλασέ που έκανε.

Η απάντηση του Βόλου ήταν άμεση, αφού στην επόμενη φάση, οι γηπεδούχοι αναπτύχθηκαν όμορφα στον χώρο, ο Λάμπρου βρέθηκε σε θέση βολής από το ύψος της περιοχής και αριστερά, αλλά το πλασέ που έκανε πέρασε άουτ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ήταν για την ομάδα του Χουάν Φεράντο, όταν στις καθυστερήσεις, ο Σόρια έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Μύγας βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, αλλά το σουτ που έκανε από κοντινή απόσταση σταμάτησε στα πόδια του Τζολάκη που είχε «κλείσει» τη δεξιά του γωνία στην εστία.

Χαμένες ευκαιρίες

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως και ο αγώνας, ήτοι με τον Ολυμπιακό να χάνει τις πρώτες ευκαιρίες. Στο 48’ ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από πολλά σώματα, έφτασε στον Πνευμονίδη που τη σταμάτησε, σούταρε, αλλά ο Σιαμπάνης ήταν σε ετοιμότητα, κάτι που έκανε και δύο λεπτά αργότερα στην προσπάθεια του Ελ Κααμπί να τον νικήσει με προβολή.

Στο 54’ ο Μαροκινός επιθετικός των Πειραιωτών βρήκε δίχτυα, φεύγοντας στην «πλάτη» της άμυνας του Βόλου, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε σωστά, μια και στην έναρξη της φάσης ήταν εκτεθειμένος, όπως φάνηκε και από το ημιαυτόματο οφσάιντ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν αρχίσει να ανεβάζουν τον ρυθμό του αγώνα, πιέζοντας ασφυκτικά την εστία των γηπεδούχων και στο 56’ ο Σιαμπάνης απέκρουσε με όμορφο τρόπο το σουτ του Νασιμέντο από το ύψος της περιοχής, ενώ στο 72’ ο πορτιέρε του Βόλου μπλόκαρε την κεφαλιά του Ρέτσο από το κόρνερ του Τσικίνιο.

Η υπεροχή του Ολυμπιακού έφερε… καρπούς πέντε λεπτά αργότερα με πρωταγωνιστή τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα. Συγκεκριμένα, έπειτα από κοντινή εκτέλεση κόρνερ, ο Στρεφέτσα έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Τσικίνιο με «τακουνάκι» έγραψε το 1-0.

Όμως, οι… εμπνεύσεις του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού δεν σταμάτησαν εκεί, αφού στο 85’ με νέο «τακουνάκι» έφερε τον Ρέτσο σε θέση βολής και ο αρχηγός των Πειραιωτών με προβολή διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Πάντως, ο Βόλος έχασε και πάλι μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν ο Τζόκα εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Πιρόλα που δεν υπολόγισε την πορεία της μπάλας, βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Τζολάκη, έκανε το σουτ από κοντινή απόσταση, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας τον σταμάτησε εντυπωσιακά.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Μαρτίνες, Χέρμανσον.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνες (78’ Θαρθάνα), Κόμπα (90’ Μπουζούκης), Λάμπρου (78’ Ασεχνούν), Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς (69’ Μακνί).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντιόγκο (89’ Σκιπιόνι), Γκαρθία (65’ Έσε), Μαρτίνς (78’ Γιατζίτζι), Τσικίνιο (89’ Καμπελά), Πνευμονίδης (66’ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.