LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό

Παρακολουθήστε και σχολιάστε LIVE τον αγώνα Βόλος - Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό, το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) με τις δύο ομάδες να αναζητούν τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο».

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ήττα 2-0 στην πρεμιέρα από τον Άρη και καλούνται να βγάλουν αντίδραση, ενώ οι φιλοξενούμενοι επιβλήθηκαν 2-0 του Αστέρα Aktor στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλουν το 2Χ2 πριν τη διακοπή.

Στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου θα υπάρχει έντονο ερυθρόλευκο… χρώμα, μια και το «παρών» αναμένεται να δώσουν περισσότεροι από 15.000 οπαδοί του Ολυμπιακού.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το Βόλος - Ολυμπιακός: