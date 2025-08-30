Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 30 Αυγούστου 2025, 18:50
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό

Παρακολουθήστε και σχολιάστε LIVE τον αγώνα Βόλος - Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό, το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) με τις δύο ομάδες να αναζητούν τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο».

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ήττα 2-0 στην πρεμιέρα από τον Άρη και καλούνται να βγάλουν αντίδραση, ενώ οι φιλοξενούμενοι επιβλήθηκαν 2-0 του Αστέρα Aktor στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλουν το 2Χ2 πριν τη διακοπή.

Στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου θα υπάρχει έντονο ερυθρόλευκο… χρώμα, μια και το «παρών» αναμένεται να δώσουν περισσότεροι από 15.000 οπαδοί του Ολυμπιακού.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το Βόλος - Ολυμπιακός:



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
24 λεπτά πριν Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
SUPER LEAGUE
LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
1 ώρα πριν LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
1 ώρα πριν Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved