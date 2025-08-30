Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League, Βόλος - Ολυμπιακός: Με Νασιμέντο στο αρχικό σχήμα - Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 30 Αυγούστου 2025, 18:07
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Super League, Βόλος - Ολυμπιακός: Με Νασιμέντο στο αρχικό σχήμα - Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

Με μία σημαντική έκπληξη παρουσιάζει τον Ολυμπιακό στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Βόλο, το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού ανακοίνωσε πριν τη σέντρα τις επιλογές του για το βασικό σχήμα, με τη μεγαλύτερη έκπληξη να ακούει στο όνομα του Ντιόγκο Νασιμέντο. Ο νεαρός Πορτογάλος βρίσκεται μεταξύ των «εκλεκτών» του Ισπανού προπονητή και θα πάρει τη θέση δίπλα στον Ντάνι Γκαρσία.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται για δεύτερο συνεχόμενο ματς ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο Ροντινέι διατηρεί την θέση του στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με το πρώτο ματς κόντρα στον Αστέρα, αλλά θα «μετακομίσει» στο δεξί άκρο της άμυνας. Στα αριστερά παραμένει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, όπως και οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορένσο Πιρόλο, στο κέντρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή διατηρείται ο Ντάνι Γκαρθία, αλλά στο… πλευρό του δεν θα είναι ο Σαντιάγκο Έσε, αλλά ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Στα δεξιά θα ξεκινήσει ο Ζέλσον Μαρτίνς, που μπήκε ως αλλαγή στην πρεμιέρα με τους Αρκάδες, ενώ διατηρούνται στις θέσεις τους οι Σταύρος Πνευμονίδης, Τσικίνιο και Αγιούμπ Ελ Κααμπί.



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
24 λεπτά πριν Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
SUPER LEAGUE
LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
1 ώρα πριν LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
1 ώρα πριν Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved