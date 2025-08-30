Super League, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ: Για την πρώτη νίκη της σεζόν! Η ώρα και το κανάλι

Onsports Team

Ο Πανσερραϊκός και ο ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους το απόγευμα του Σαββάτου (30/08), στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από μια δύσκολη ήττα στην πρεμιέρα, με 2-0 από την ΑΕΚ στην «OPAP Arena», σε ένα παιχνίδι όπου δεν κατάφεραν να φανούν απειλητικοί σε κανένα σημείο. Τα δύο γκολ της Ένωσης στο 23’ και το 27’ «καθάρισαν» το ματς από νωρίς, με την ομάδα του Κριστιάνο Μπάτσι να αδυνατεί να αντιδράσει.

Ζητούμενο για τους Σερραίους είναι το πρώτο θετικό αποτέλεσμα της χρονιάς, μπροστά στο κοινό τους, σε μια περίοδο που αναζητούν αντίδραση και στα αποτελέσματα, αλλά και στην εικόνα τους.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Μπάτσι θα έχει στη διάθεσή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Ολλανδό μέσο Νάνελι, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Αρμουγκόμ, Γκαλβάν και Ζελέν, καθώς και οι Σαλβάνος, Σαββίδης, Παπαδημητρίου, Πουρλιοτόπουλος και Μαρίνος.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Λεό, Ζιντάν, Νάνελι.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ ρίχνεται για πρώτη φορά στη «μάχη» της φετινής σεζόν, καθώς η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος των «πράσινων».

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς ταξίδεψε στις Σέρρες με τον νεοαποκτηθέντα Κρέζιμιρ Κρίζμανιτς. Οι μοναδικές απουσίες για τον Σέρβο τεχνικό είναι οι Γιουνγκ, Καλαφάτης, Κωστούλας, Κουτσουπιάς και Μπαΐνοβιτς.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονζάλες, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Κοντεκά, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Ζανελάτο, Νους, Θεοδοσουλάκης, Ρακόνιατς, Σαλσέδο.

Η σέντρα στον αγώνα Πανσερραϊκός - ΟΦΗ έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) στις 19:30 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports 2HD.