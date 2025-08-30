Ομάδες

Super League, Βόλος - Ολυμπιακός: Η αντίδραση και το απόλυτο - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Onsports Team 30 Αυγούστου 2025, 10:08
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Στο Πανθεσσαλικό ανοίγει το Σάββατο (30/08) η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό, το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) με τις δύο ομάδες να αναζητούν τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο». Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ήττα 2-0 στην πρεμιέρα από τον Άρη και καλούνται να βγάλουν αντίδραση, ενώ οι φιλοξενούμενοι επιβλήθηκαν 2-0 του Αστέρα Aktor στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλουν το 2Χ2 πριν τη διακοπή.

Στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου θα υπάρχει έντονο ερυθρόλευκο… χρώμα, μια και το «παρών» αναμένεται να δώσουν περισσότεροι από 15.000 οπαδοί του Ολυμπιακού.

Οι «κυανέρυρθοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους την Παρασκευή (29/08) και στην συνέχεια ο Χουάν Φεράντο ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το ματς με τους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Βόλου είναι οι: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Μύγας, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγονίδης, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Μαρτίνες, Γρόσδης, Χουάνπι, Βαϊνόπουλος, Κόμπα, Προύντζος, Τζόκα, Ζαρζάνα, Λάμπρου, Ασεχνούν, Μπουζούκης, Μακνί, Χάμουλιτς.

Από την πλευρά του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει για το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις υπηρεσίες του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που παραμένει τραυματίας, εν αντιθέσει με τους Καμπελά και Στρεφέτσα που εξέτισαν τις ποινές τους.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί.

Η σέντρα την αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό έχει οριστεί για το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) στις 19:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD.



