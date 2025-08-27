ΠΑΟΚ: Αυτοψία Ιβάν Σαββίδη στις εργασίες για το αθλητικό κέντρο της Θέρμης

Onsports Team

Ο Ιβάν Σαββίδης πραγματοποίησε αυτοψία στο υπό κατασκευή αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Θέρμη, επιβλέποντας την εξέλιξη των εργασιών.

Ο Ιβάν Σαββίδης επισκέφθηκε την Τετάρτη (27/8) το υπό κατασκευή αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Θέρμη, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών και επαναλαμβάνοντας τον στόχο να δημιουργηθεί το πιο σύγχρονο κέντρο στα Βαλκάνια.

Στην πρώτη φάση ολοκληρώνεται η διαμόρφωση των επιπέδων για τα πρώτα επτά από τα έντεκα συνολικά γήπεδα, ενώ έχει εγκριθεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων.

Το έργο θα περιλαμβάνει γήπεδα, ξενώνα, γυμναστήρια, αποδυτήρια, εστιατόρια και χώρους πολλαπλών χρήσεων, προσφέροντας υποδομές ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την πρώτη ομάδα, τον ΠΑΟΚ Β και τις ακαδημίες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

"O Ιβάν Σαββίδης μετέβη σήμερα στη Θέρμη και επισκέφτηκε το υπό κατασκευή αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών για το νέο σπίτι της ομάδας, που άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά σε μια ιδιόκτητη έκταση 150 στρεμμάτων.

Επανέλαβε την επιθυμία του να είναι το νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ το πιο σύγχρονο των Βαλκανίων και εφάμιλλο των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον σχεδιασμό και την πρόοδο των εργασιών και κατέστησε σαφές πόσο αποφασισμένος είναι να ολοκληρώσει όλα τα πρότζεκτ, που αφορούν τις υποδομές και είναι σε εξέλιξη.

Οι εργασίες της πρώτης φάσης στο αθλητικό κέντρο οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, εντός του χρονοδιαγράμματος.

Ήδη έχουν διαμορφωθεί τα επίπεδα, στα οποία θα κατασκευαστούν τα πρώτα επτά από τα συνολικά έντεκα γήπεδα.

Στο πρώτο επίπεδο θα κατασκευαστούν δύο γήπεδα για τις ομάδες Κ17 και Κ19, στο δεύτερο επίπεδο δύο γήπεδα για τον ΠΑΟΚ Β και στο τρίτο επίπεδο, τρία γήπεδα για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.

Στο μεταξύ, έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων, που θα παρέχουν όλες τις ανέσεις για την προετοιμασία των ομάδων, και ολοκληρώνονται στο επόμενο διάστημα και οι υπόλοιπες μελέτες και άδειες που απαιτούνται για να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο.

Σε πλήρη ανάπτυξη, το αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ θα περιλαμβάνει 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς κι ένα κλειστό γήπεδο με αεροϋποστηριζόμενο θόλο, αποδυτήρια για την πρώτη ομάδα, τον ΠΑΟΚ Βκαι τις ακαδημίες, ξενώνα ημερήσιας φιλοξενίας ποδοσφαιριστών, γυμναστήρια, φυσιοθεραπευτήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εστιατόρια, αναψυκτήριο, χώρους εργασίας δημοσιογράφων, γραφειακούς χώρους. Επιπλέον, θα υπάρχει κτίριο υποστηρικτικών λειτουργιών, καθώς και χώροι στάθμευσης και χώροι πρασίνου".