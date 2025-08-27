Ολυμπιακός: Διαψεύδει ιατρικό πρόβλημα ο Μανέ - «Ο μισθός ήταν διαφορετικός από όσα συμφωνήσαμε»

Onsports Team

Ο Αμπντουλί Μανέ αποχώρησε από την Ελλάδα χωρίς να υπογράψει στον Ολυμπιακό και με δηλώσεις του υποστήριξε πως δεν είχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Η μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ στον Ολυμπιακό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με τον επιθετικό από την Γκάμπια να δηλώνει σε Μέσο της πατρίδας του ότι δεν υπήρξε πρόβλημα με τα ιατρικά, αλλά το θέμα ήταν στο οικονομικό κομμάτι.

Αναλυτικά όσα είπε στη σελίδα Gamfoot:

Για τις ιατρικές του εξετάσεις: «Δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό ή κάποιο πρόβλημα με τα ιατρικά μου ή κάποιος τραυματισμός».

Για το τι έγινε: «Έφτασα στην Ελλάδα στη 1 το μεσημέρι και πήγα στο νοσοκομείο για ιατρικά. Ήμουν εκεί έως τις 8 το βράδθυ και ήμουν κουρασμένος διότι προερχόμουν από παιχνίδι στη Σουηδία. Μετά ο Ολυμπιακός μου είπε να υπογράψω και εγώ τους είπα ότι χρειάζομαι τον δικηγόρο μου και ότι θα υπέγραφα την επόμενη μέρα.

Ο μισθός ήταν διαφορετικός από αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Μου είπαν ότι πληρώνομαι κάθε 3 μήνες. Για παράδειγμα τον Γενάρη, τον Φλεβάρη και τον Μάρτιο θα τους έπαιρνα στο τέλος του Μαρτίου. Σε αυτό το διάστημα θα έπαιρνα μόνο 1.000 ευρώ έως το διάστημα αυτό των τριών μηνών. Και αυτός ο μισθός δεν ήταν ικανοποιητικός.

Τους είπα ότι δεν μπορώ να υπογράψω κάτι τέτοιο. Την άλλη μέρα μου είπαν να υπογράψω. Όμως τους είπα ότι το συμβόλαιο αυτό δεν ήταν εκείνο που είχαμε συμφωνήσει. Αγόρασα το εισιτήριό μου και επέστρεψα στη Σουηδία. Δεν ήταν τίποτα λάθος με τα ιατρικά μου».