Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Ναυαγεί» η απόκτηση του Μανέ - Ο λόγος που «χαλάει» το deal
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 27 Αυγούστου 2025, 14:19
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Ναυαγεί» η απόκτηση του Μανέ - Ο λόγος που «χαλάει» το deal

Ανατροπή στην μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ σημειώθηκε στον Ολυμπιακό, καθώς «χαλάει» το deal με τον παίκτη, έπειτα από τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε.

Δεν θα πραγματοποιηθεί, όπως όλα δείχνουν, η μεταγραφή του 20χρονου ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το deal μεταξύ των δύο πλευρών «ναυάγησε» έπειτα από τον ενδελεχή έλεγχο που υποβλήθηκε ο Αφρικανός άσος.

Συγκεκριμένα, στις εξετάσεις του Αμπντουλί Μανέ προέκυψε ένα εύρημα, το οποίο δεν του στερεί την δυνατότητα να αγωνίζεται τη δεδομένη στιγμή, αλλά έχει πολλές πιθανότητες να προκληθεί ιατρικό πρόβλημα στο μέλλον.

Έπειτα από την εν λόγω εξέλιξη, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αποφάσισαν να αποσυρθούν από τη συμφωνία με την Μιάλμπι και τον παίκτη, αφού δεν θέλουν να δεσμευτούν μ’ ένα πολυετές συμβόλαιο με τον 20χρονο μεσοεπιθετικό, τη στιγμή που η μεταγραφή ξεπερνούσε τα 4.000.000 ευρώ.



