ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε ο Ζαφείρης - Επικό το βίντεο της παρουσίασης με... Ζαφείρη Μελά!

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος θα επιστρέψει ως δανεικός στην Σλάβια Πράγας μέχρι τον Γενάρη.

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του ΠΑΟΚ!

Ο 22χρονος διεθνής μέσος υπέγραψε 4ετες συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο, αλλά θα αγωνιστεί μέχρι τον Γενάρη ως δανεικός στη Σλάβια Πράγας.

Η επισημοποίηση της σπουδαίας μεταγραφής έγινε με ένα επικό βίντεο, όπου εμφανίζεται και ο γνωστός τραγουδιστής Ζαφείρης Μελάς!

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 31.12.2029, θα παραμείνει δανεικός στην Σλάβια για τους επόμενους μήνες και θα ενταχθεί στην ομάδα μας στις 02.01.2026.

Ο Χρήστος Ζαφείρης γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2003 στην Αθήνα. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε στη Νορβηγία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες των Φορνέμπου, Λίλεστρεμ, Φέλαμαρ και Βαλερένγκα.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε το 2020 με τη Γκρόρουντ, όπου σε δύο σεζόν κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του.

Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από τη Χάαγκεσουντ, όπου συνέχισε την εξέλιξή του καταγράφοντας 32 συμμετοχές, πέντε γκολ και πέντε ασίστ.Τον Ιανουάριο του 2023, έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στη Σλάβια Πράγας. Στην τσεχική ομάδα μέτρησε 105 συμμετοχές, 13 γκολ και 12 ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25 και του κυπέλλου τη σεζόν 2022-23.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ζαφείρης έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Παίδων Κ16 της Ελλάδας. Το 2024, πήρε την οριστική απόφαση να εκπροσωπήσει την Εθνική μας, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, στην αναμέτρηση του Nations League κόντρα στη Φινλανδία».