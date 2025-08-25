Ομάδες

Παναθηναϊκός: Εμπειρία 1.033 αγώνων σε Top 5 πρωταθλήματα, φέρνουν οι μεταγραφές
Onsports Team 25 Αυγούστου 2025, 08:32
SUPER LEAGUE

Οι «πράσινοι» ενισχύουν το ρόστερ τους με εμπειρία από το υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο, στοιχείο που διαθέτουν σχεδόν όλες οι μεταγραφές του.

Οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού συνεχίζονται. Οι «πράσινοι» θέλουν έναν δημιουργικό μέσο κι έναν επιθετικό, ενώ ανοιχτό παραμένει και το θέμα Φώτη Ιωαννίδη. Σε περίπτωση που πωληθεί στη Σπόρτινγκ, τότε θα αποκτηθούν δύο επιθετικοί.

Ως τώρα το «τριφύλλι» έχει πραγματοποιήσει οκτώ μεταγραφές. Η μία είναι ο Κότσαρης που αποκτήθηκε για τρίτος τερματοφύλακας. Οι υπόλοιποι επτά, συγκεντρώνουν ένα στοιχείο που πάντα βοηθά: Την εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή τα κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη.

Οι επτά συγκεκριμένοι παίκτες, μετρούν ως τώρα στο Top-5 των λιγκών της Ευρώπης, 1.033 συμμετοχές! Αριθμός τεράστιος που γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακός αν αναλογιστεί κανείς πως κανείς δεν είναι έστω 30 ετών (μεγαλύτερος ο Κυριακόπουλος στα 29).

Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Μίλαν, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρόμα, Φιορεντίνα, Ναντ, Λανς, είναι μερικές απ’ τις φανέλες που έχουν φορέσει ως τώρα οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές.

Οι συμμετοχές των «πράσινων» μεταγραφών στα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης:

Λαφόν: 312 – Ligue 1, Serie A

Καλάμπρια: 221 – Serie A

Κυριακόπουλος: 164 – Serie A

Τσιριβέγια: 152 – Ligue 1, Premier League

Ρενάτο Σάντσες: 144 – Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Serie A

Ζαρουρί: 34 – Ligue 1, Premier League

Τουμπά: 6 – Serie A

 



