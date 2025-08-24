ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0: Ο Ντεσπόντοφ έδωσε τη νίκη και ψυχολογία για Ριέκα

Onsports Team

Ανώτεροι οι Θεσσαλονικείς βρήκαν γκολ με τον Βούλγαρο στην αρχή του δευτέρου μέρους και έφτασαν ευκολότερα απ’ όσο δείχνει το σκορ στην επικράτηση.

Καλή αρχή στο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ. Οι Θεσσαλονικείς πήραν την 11η συνεχόμενη εντός έδρας νίκη τους επί των Λαρισαίων, επικρατώντας 1-0. Σκορ που μοιάζει φτωχό για την εικόνα του αγώνα.

Ο Ντεσπόντοφ ήταν ο παίκτης «κλειδί», καθώς στην πρώτη του επαφή με την μπάλα πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και έδωσε στην ομάδα του τους τρεις βαθμούς. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ πήρε ψυχολογία ενόψει της Ριέκα.

Η ΑΕΛ ήταν καλά διαβασμένη και με ανασταλτικούς προσανατολισμούς. Δημιουργικά δεν απείλησε σχεδόν καθόλου στην επιστροφή της στην Super League.

Η αναμέτρηση άρχισε με τον Τσάλοβ να βρίσκει ωραία τον Ζίβκοβιτς στο 6’, με τον Σέρβο να βλέπει τον Μελίσσα να σταματά την προσπάθειά του. Ένα λεπτό μετά ο Μούργος βγήκε μόνος από πλάγια θέση, μπήκε στην περιοχή και ο Παβλένκα δεν προβληματίστηκε απ’ το τελείωμά του.

Ο Οζντόεφ στο 16’ σούταρε, με τον Μελίσσα να είναι σε ετοιμότητα. Ο «δικέφαλος» έφτασε κοντά στο γκολ στο 23’, με τον Κωνσταντέλια να σουτάρει εκτός περιοχής, τον Μελίσσα να διώχνει και από κοντά ο Ζίβκοβιτς πλάσαρε άουτ.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, αλλά το δεύτερο άρχισε εντυπωσιακά για τον ΠΑΟΚ. Στο 46’ απείλησε η ομάδα της Θεσσαλονίκης και στο 47’ άνοιξε το σκορ.

Ο Ζίβκοβιτς έκλεψε από αριστερά, γύρισε ωραία και ο επερχόμενος Ντεσπόντοφ εντός περιοχής πλάσαρε στα δίχτυα για το 1-0!

Ο Μεϊτέ σούταρε στο 68’ με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Έξι λεπτά μετά, ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε φάουλ, ο Γιακουμάκης από κοντά νικήθηκε από τον Μελίσσα και στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης έστειλε άουτ την μπάλα.

Ο Μούργος στο 75’ σούταρε εντός περιοχής με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ, σε μία απ’ τις λίγες επιθετικές προσπάθειες της ΑΕΛ ως τότε.

Τρία λεπτά μετά οι γηπεδούχοι έφυγαν στην κόντρα με τον Κωνσταντέλια να δίνει στον Τάισον κι αυτός από τα όρια της περιοχής σούταρε, με τον Μελίσσα να κάνει ωραία επέμβαση.

Στο 80’ από σέντρα του Μιχαηλίδη από δεξιά και γύρισμα της μπάλας, ο Σάστρε σούταρε άουτ από καλή θέση. Έξι λεπτά μετά ο Καμαρά σούταρε ωραία, με τον Μελίσσα να διώχνει σε κόρνερ.

Με άνεση ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο και στις καθυστερήσεις κι έφτασε στη νίκη με 1-0.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Γιακουμάκης – Μούργος, Τσάκλα.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (77’ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (85’ Ιβανούσετς), Χατσίδης (46’ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς (78’ Τάισον), Τσάλοφ (69’ Γιακουμάκης).

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοσσονού (22’ Κοβάσεβιτς), Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (72’ Πασάς), Πέρες, Ατανάσοφ (80’ Σουρλής), Τούπτα, Γιούσης, Μούργος (80’ Χατζηστραβός).