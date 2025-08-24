Ομάδες

ΑΕΚ: «Νίκος Ξηροκώστας, για πάντα εδώ» - Δεν ξεχνά τον εμβληματικό φίλο της (βιντεο)
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 24 Αυγούστου 2025, 19:35
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: «Νίκος Ξηροκώστας, για πάντα εδώ» - Δεν ξεχνά τον εμβληματικό φίλο της (βιντεο)

Η ΑΕΚ δεν ξεχνά έναν από τους πλέον αγνούς οπαδούς της, Νίκο Ξηροκώστα, τιμώντας τη μνήμη του με ένα συγκινητικό video.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, λίγο πριν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της στη Super League, θυμήθηκε τον Νίκο Ξηροκώστα.

Ο εμβληματικός φίλος της «Ένωσης» έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο και δύο εβδομάδες κι η «κιτρινόμαυρη» οικογένεια τίμησε τη μνήμη του. Στο βίντεο υπάρχει μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του, όταν κάνει «χέρια», δίνοντας τον ρυθμό για να φωνάξουν οι οπαδοί της ΑΕΚ.

Ο Ξηροκώστας έφυγε από τη ζωή στις 12 Αυγούστου 2024 και τα τελευταία 29 χρόνια της ζωή του ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Αυτό βέβαια δεν τον εμπόδισε να παραμένει στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας.



