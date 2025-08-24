Ομάδες

ΑΕΛ: Γιγαντοοθόνη έξω από την AEL FC Arena για το ματς με τον ΠΑΟΚ
Onsports Team 24 Αυγούστου 2025, 18:20
SUPER LEAGUE

ΑΕΛ: Γιγαντοοθόνη έξω από την AEL FC Arena για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Έξω από το πέταλο των οργανωμένων θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ομάδας της Λάρισας να παρακολουθήσουν την επιστροφή της ομάδας τους στην Super League.

Η ΑΕΛ είναι μία απ’ τις ιστορικότερες ομάδες της χώρας, έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα και Κύπελλα στην πορεία της. Οι Θεσσαλοί επέστρεψαν στα… σαλόνια της Super League και ο πρώτος τους αγώνας είναι στις 21:00 στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Γεγονός που έχει φέρει ξεσηκωμό στη Λάρισα. Οι οπαδοί της ΑΕΛ μάλιστα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση σε γιγαντοοθόνη που τοποθετήθηκε έξω απ’ τη θύρα των οργανωμένων στο AEL FC Arena.

Το σχετικό μήνυμα-πρόσκληση προς τους φιλάθλους της ΑΕΛ, αναφέρει:

«Το ματς με τον ΠΑΟΚ το βλέπουμε όλοι μαζί, στο ΠΕΤΑΛΟ μας, στο AREΝΑ. Ψήσιμο, μπύρες και τρελή ενέργεια! Όλος ο λαός της ΑΕΛ, εκεί!»

 



