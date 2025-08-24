Παναθηναϊκός: Ρενάτο Σάντσες, βγαλμένος από το… PlayStation – To video της «πράσινης» ΠΑΕ
Ο Ρενάτο Σάντσες είναι και με τη… βούλα «πράσινος» κι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον υποδέχθηκε με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media.
Ο 28χρονος Πορτογάλος ανακοινώθηκε την Κυριακή (24/08) από το «τριφύλλι».
Οι «πράσινοι» τον απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν και τον «υποδέχθηκαν» σε ένα πολύ όμορφο βίντεο. Σε αυτό ο Σάντσες… βγαίνει από το PlayStation, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού κι έχοντας στους ώμους του την πορτογαλική σημαία.
Το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
?➡️☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 24, 2025
From game mode to go mode.#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/WPA1aGdj0e