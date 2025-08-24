Ομάδες

Ολυμπιακός: Το απίθανο γκολ του Γιαζίτζι κόντρα στον Αστέρα AKTOR – Δείτε video
INTIME SPORTS
Onsports team 24 Αυγούστου 2025, 17:31
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το απίθανο γκολ του Γιαζίτζι κόντρα στον Αστέρα AKTOR – Δείτε video

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με το απίθανο γκολ που πέτυχε Γιουσούφ Γιαζίτζι κι εκείνο του Αγιουμπ Ελ Κααμπί, με τα οποία οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν τον Αστέρα AKTOR.

Η ομάδα της Τρίπολης έβαλε δύσκολα στους Πρωταθλητές Ελλάδας, οι οποίοι, όμως, μπήκαν με το… δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

Για να συμβεί αυτό έπρεπε ο Γιαζίτζι να σημειώσει ένα απίθανο γκολ με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, ενώ ο… συνήθης ύποπτος Ελ Κααμπί «κλείδωσε» το τρίποντο για τον Ολυμπιακό.

Όλα αυτά συνέβησαν στις καθυστερήσεις, καθώς στο 90λεπτο ο Αστέρας κατάφερε να διατηρήσει το «μηδέν» στην άμυνα.

Δείτε το βίντεο με τα δύο γκολ:



