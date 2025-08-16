Πρόβα Τζενεράλε με Ίντερ ο Ολυμπιακός, δυνατά τεστ και για Ατρόμητο, ΟΦΗ – Όλες οι μεταδόσεις (16/8)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ σε ένα πολύ δυνατό φιλικό στην Ιταλία, ενώ δυνατά τεστ δίνουν τόσο ο Ατρόμητος, όσο κι ο ΟΦΗ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/08).
Δύο μέρες μετά την αναμέτρηση με τη Νάπολι, οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν ακόμα ένα δυνατό φιλικό στην Ιταλία.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ, σε ένα ματς που θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. Να θυμίσουμε ότι σε ακριβώς μια εβδομάδα η ομάδα του Πειραιά υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Super League.
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ίντερ θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport1HD.
Σπουδαία φιλικά επί ιταλικού εδάφους δίνει τόσο ο Ατρόμητος, όσο κι ο ΟΦΗ. Η ομάδα του Περιστερίου παίζει με τη Λάτσιο κι εκείνη της Κρήτης αντιμετωπίζει την Μπολόνια.
Το Λάτσιο – Ατρόμητος θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports3HD, ενώ το Μπολόνια – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSport2HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (16/08):
|
11:20
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ERC 2025
|
Τσεχία, SS3 Halenkovice 1
|
11:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
|
12:50
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ERC 2025
|
Τσεχία, SS4 Bunc 1
|
13:05
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto-E World Championship 2025
|
Αυστρία (1ος Αγώνας)
|
13:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
|
14:30
|
Novasports Premier League
|
Άστον Βίλα – Νιούκαστλ
|
Premier League 2025/26
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ρέξαμ - Γουέστ Μπρομ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
14:40
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
|
15:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Αυστρίας (Tissot Sprint)
|
17:00
|
Novasports Premier League
|
Τότεναμ – Μπέρνλι
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports Prime
|
Μπράιτον – Φούλαμ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports Start
|
Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto-E World Championship 2025
|
Αυστρία (2ος Αγώνας)
|
17:00
|
ΕΡΤ3
|
IAAF Diamond League
|
Σιλεσία (Πολωνία)
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μπλάκμπερν – Μπέρμιγχαμ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
17:00
|
Novasports 2HD
|
Μπράιτον – Φούλαμ
|
Premier League 2025/26
|
17:50
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025
|
Σπίλμπεργκ, Αυστρία - 1ος αγώνας
|
18:00
|
Novasports 1HD
|
Αλαβές – Λεβάντε
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
19:30
|
Novasports Premier League
|
Γουλβς - Μάντσεστερ Σίτι
|
Premier League 2025/26
|
19:45
|
Novasports 2HD
|
Εξέλσιορ – Φέγενορντ
|
Eredivisie 2025/26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ρέιντζερς - Αλόα Αθλέτικ
|
Premier Sports Cup 2025-26
|
20:30
|
Novasports 1HD
|
Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
21:00
|
Novasports 3HD
|
Λάτσιο – Ατρόμητος
|
Φιλικός Αγώνας
|
21:30
|
Novasports Prime
|
Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου
|
Super Cup Γερμανίας
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ίντερ – Ολυμπιακός
|
Φιλικός Αγώνας
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Μπολόνια – ΟΦΗ
|
Φιλικός Αγώνας
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σινσινάτι (1ος Ημιτελικός)
|
22:15
|
Novasports Start
|
Κρεμονέζε – Παλέρμο
|
Coppa Italia 2025/26
|
22:30
|
Novasports 2HD
|
Βαλένθια - Ρεάλ Σοσιεδάδ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:30
|
Novasports 1HD
|
Αλαβές – Λεβάντε
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Εστρέλα – Μπενφίκα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σινσινάτι (2ος Ημιτελικός)
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
05:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
UFC Fight Night 2025
|
319: Ντρίκους Ντου Πλέσις - Χαμζάτ Τσιμάεφ