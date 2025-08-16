Πρόβα Τζενεράλε με Ίντερ ο Ολυμπιακός, δυνατά τεστ και για Ατρόμητο, ΟΦΗ – Όλες οι μεταδόσεις (16/8)

INTIME SPORTS

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ σε ένα πολύ δυνατό φιλικό στην Ιταλία, ενώ δυνατά τεστ δίνουν τόσο ο Ατρόμητος, όσο κι ο ΟΦΗ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/08).

Δύο μέρες μετά την αναμέτρηση με τη Νάπολι, οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν ακόμα ένα δυνατό φιλικό στην Ιταλία.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ, σε ένα ματς που θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. Να θυμίσουμε ότι σε ακριβώς μια εβδομάδα η ομάδα του Πειραιά υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Super League.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ίντερ θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport1HD.

Σπουδαία φιλικά επί ιταλικού εδάφους δίνει τόσο ο Ατρόμητος, όσο κι ο ΟΦΗ. Η ομάδα του Περιστερίου παίζει με τη Λάτσιο κι εκείνη της Κρήτης αντιμετωπίζει την Μπολόνια.

Το Λάτσιο – Ατρόμητος θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports3HD, ενώ το Μπολόνια – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSport2HD.

