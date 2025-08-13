Ομάδες

Ολυμπιακός: Πέταξε για Ιταλία, όπου θα δώσει δυνατά φιλικά με Νάπολι και Ίντερ - Ώρες και κανάλια
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
Οnsports team 13 Αυγούστου 2025, 11:41
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πέταξε για Ιταλία, όπου θα δώσει δυνατά φιλικά με Νάπολι και Ίντερ - Ώρες και κανάλια

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (13/08) με προορισμό την Ιταλία, όπου θα δώσει δύο δυνατά φιλικά κόντρα σε Νάπολι και Ίντερ.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» μπαίνει στην τελική ευθεία της.

Λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να τεστάρει την κατάσταση της ομάδας του, μέσα από δύο πολύ δυνατά φιλικά.

Την Πέμπτη (14/08, 19:00), ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Νάπολι, ενώ δύο ημέρες αργότερα (16/08, 21:30) θα αντιμετωπίσουν την Ίντερ. Οι «ερυθρόλευκοι» θα καταλύσουν στην Ισέρνια και θα προπονηθούν στο ανακαινισμένο στάδιο «Lancellotta».

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των φιλικών του Ολυμπιακού στην Ιταλία:

Πέμπτη 14 Αυγούστου

  • 19:00 Νάπολι – Ολυμπιακός COSMOTE SPORT 3HD

Σάββατο 16 Αυγούστου

  • 21:30 Ίντερ-Ολυμπιακός COSMOTE SPORT 1HD


