Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Διαφορά στο οικονομικό με Καλάμπρια, πρόταση για Ρομπέρτόνε»
AP Photo/Antonio Calanni
Οnsports team 13 Αυγούστου 2025, 10:52
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Διαφορά στο οικονομικό με Καλάμπρια, πρόταση για Ρομπέρτόνε»

Στην Ιταλία αναφέρουν ότι Παναθηναϊκός και Ντάβιντε Καλάμπρια απέχουν στο οικονομικό, ενώ στην Ισπανία κάνουν λόγο για πρόταση του «τριφυλλιού» στην Αλμερία για τον Λούκας Ρομπερτόνε.

Οι «πράσινοι» κινούνται για να κλείσουν τα «κενά» που έχουν στο ρόστερ με την απόκτηση δεξιού μπακ και μέσου να αποτελούν προτεραιότητα.

Όσον αφορά στο δεξί άκρο της άμυνας, μεγάλος στόχος είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ωστόσο, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λορέντσο Λεπόρε, ο Παναθηναϊκός απέχει πολύ στο οικονομικό κομμάτι. Επίσης, τονίζει ότι δεν υπάρχει επαφή με τη Μαγιόρκα για τον Πάμπλο Μαφέο.

Την ίδια ώρα στην Ισπανία υπάρχουν αναφορές για πρόταση του Παναθηναϊκού στην Αλμερία για τον Λούκας Ρομπερτόνε. O 28χρονος Αργεντινός κεντρικός μέσος μέτρησε, την περασμένη σεζόν, 23 συμμετοχές στη LaLiga 2, έχοντας 4 ασίστ κι ένα γκολ.



