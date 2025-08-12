Ομάδες

Μεταγραφές: Η Ρίο Άβε παίρνει τον Λιάβα από τον Παναιτωλικό
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 12 Αυγούστου 2025, 09:17
SUPER LEAGUE

Ο Γιώργος Λιάβας αποχωρεί απ’ τον Παναιτωλικό κι ετοιμάζεται για το πρώτο βήμα της καριέρας του στο εξωτερικό.

Έπειτα από μία πορεία πάρα πολλών ετών απ’ τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, μέχρι την πρώτη ομάδα (στην οποία έκανε ντεμπούτο σε ηλικία 17 ετών), ο Έλληνας αμυντικός είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Αυτό θα είναι στη Ρίο Άβε.

Η πορτογαλική ομάδα, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Παναιτωλικό για ένα ποσό που θα φτάσει περίπου τις 500.000 ευρώ κι ο 24χρονος ποδοσφαιριστής ετοιμάζει ήδη... βαλίτσες για την Πορτογαλία.



