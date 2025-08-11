Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League
Onsports Team 11 Αυγούστου 2025, 07:43
SUPER LEAGUE

Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League

Τουρνουά τεσσάρων ομάδων στο Πανθεσσαλικό, έγινε αφορμή για να υπάρξουν συμπλοκές στο κέντρο του Βόλου ανάμεσα σε οπαδούς.

Στην πόλη του Βόλου διεξάγεται τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων της Super League. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά, καθώς κάποιες ώρες πριν τη σέντρα, υπήρξαν επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς κοντά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Μαγνησίας.

Το τουρνουά είχε σκοπό την ενίσχυση του Ιδρύματος Ορφανοτροφείο Βόλου. Σύμφωνα με το «thenewspaper.gr», τα προβλήματα προέκυψαν από ομάδες οπαδών που έφτασαν στην πόλη. Οι οποίες και ενεπλάκησαν σε κάποια σημεία κοντά στο κέντρο.

Υπάρχουν αναφορές για υβριστικά συνθήματα, αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν εκατέρωθεν, ακόμη και μικροσυμπλοκές. Κάτι που έφερε την παρέμβαση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Στο τουρνουά μετέχουν η ομάδα του Βόλου, η ΑΕΛ, ο Λεβαδειακός και ο Πανσερραϊκός. Τέσσερις επαρχιακές ομάδες από την Super League.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ο Ροντινέι εξέφρασε τη λατρεία του για τη χώρα μας: «Ελλάδα σε αγαπώ πολύ»
28 λεπτά πριν Ο Ροντινέι εξέφρασε τη λατρεία του για τη χώρα μας: «Ελλάδα σε αγαπώ πολύ»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εντυπωσιασμένος ο Σον απ’ την ευγένεια των φιλάθλων στο MLS
1 ώρα πριν Εντυπωσιασμένος ο Σον απ’ την ευγένεια των φιλάθλων στο MLS
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Παίκτες που διαθέτουν εμπειρία 1.966 αγώνων στο ΝΒΑ!
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Παίκτες που διαθέτουν εμπειρία 1.966 αγώνων στο ΝΒΑ!
SUPER LEAGUE
Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League
3 ώρες πριν Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved