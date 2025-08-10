ΠΑΟΚ: Έρχεται ο Γιακουμάκης, οριστική συμφωνία με Κρουζ Αζούλ

Onsports Team

Σύμφωνα με τους Μεξικανούς, «κλείδωσε» το deal του «δικέφαλου» με την ομάδα από τη χώρα της κεντρικής Αμερικής και ο Κρητικός στράικερ θα ταξιδέψει για Ελλάδα.

Πέρα από το θέμα του Ζαφείρη που είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο ΠΑΟΚ θέλει διπλή ενίσχυση με διεθνείς Έλληνες. Ο άλλος είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης και σύμφωνα με τους Μεξικανούς, είναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μεταγραφής.

Όπως αναφέρουν στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για τον έμπειρο σέντερ φορ. Μάλιστα, τονίζουν πως ο Γιακουμάκης ήδη αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και τους ανθρώπους της Κρουζ Αζούλ. Καθώς απομένει απλά να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ο Μεξικανός ρεπόρτερ, Χεράρντο Γκονσάλες, μετέφερε την πληροφορία πως επιτεύχθηκε το deal ανάμεσα στα δύο κλαμπ. Η συμφωνία αφορά τον δανεισμό του Έλληνα στράικερ.