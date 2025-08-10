Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Όχι» της Σλάβια στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Τσέχους
Onsports Team 10 Αυγούστου 2025, 19:41
SUPER LEAGUE

«Όχι» της Σλάβια στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Τσέχους

Παρά την βελτιωμένη πρόταση της ομάδας της Θεσσαλονίκης για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, η ομάδα της Πράγας δεν αλλάζει στάση όπως τονίζουν στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

Ο ΠΑΟΚ έκανε βελτιωμένη πρόταση στην Σλάβια Πράγας, δίνοντας 10,5 εκατ. συν 1,5 εκατ. μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης, για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη. Πρόταση η οποία δε φέρεται να… συγκίνησε τους Τσέχους.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν τσέχικα δημοσιεύματα. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Τσεχίας, η Σλάβια Πράγας απέρριψε και τη νέα προσφορά του «δικέφαλου», επιμένοντας στην απόφασή της να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή για τη League Phase του Champions League.

Ο ίδιος ο Ζαφείρης συνεχίζει να πιέζει για να αποδεχτεί η Σλάβια την παραχώρησή του στον ΠΑΟΚ. Όμως οι Τσέχοι μοιάζουν αμετακίνητοι και δε θέλουν να παραχωρήσουν ίσως τον καλύτερο παίκτη του ρόστερ τους. Το… σίριαλ, πάντως, θα έχει δεδομένα κι άλλα επεισόδια.

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Τρέλα» για Ζαφείρη, ανέβασε την προσφορά στα 10,5+1,5 εκατ. και ποσοστό μεταπώλησης!

ΠΑΟΚ: «Τρέλα» για Ζαφείρη, ανέβασε την προσφορά στα 10,5+1,5 εκατ. και ποσοστό μεταπώλησης!

Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Απίθανο σκηνικό: Ο Γιόκιτς χρειάστηκε να δείξει διαπίστευση για να μπει στο γήπεδο
27 λεπτά πριν Απίθανο σκηνικό: Ο Γιόκιτς χρειάστηκε να δείξει διαπίστευση για να μπει στο γήπεδο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: Προβλημάτισε η… μισή Εθνική στο φιλικό της Κύπρου
1 ώρα πριν Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: Προβλημάτισε η… μισή Εθνική στο φιλικό της Κύπρου
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Επέστρεψε ο Σιόβας για την ομάδα Β’
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Επέστρεψε ο Σιόβας για την ομάδα Β’
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Έρχεται ο Γιακουμάκης, οριστική συμφωνία με Κρουζ Αζούλ
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Έρχεται ο Γιακουμάκης, οριστική συμφωνία με Κρουζ Αζούλ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved