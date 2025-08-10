ΠΑΟΚ: «Τρέλα» για Ζαφείρη, ανέβασε την προσφορά στα 10,5+1,5 εκατ. και ποσοστό μεταπώλησης!

Onsports Team

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να κάνουν τη μεγάλη κίνηση του καλοκαιριού και την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας τους, με σύμμαχο τον Έλληνα διεθνή.

Η αρχική πρόταση των 9 εκατ. ευρώ, δεν φάνηκε να κάμπτει τις αντιρρήσεις της Σλάβια Πράγας. Η διάθεση και η πίεση του Χρήστου Ζαφείρη που τονίζει με κάθε τρόπο στους Τσέχους πως θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του, επίσης. Έτσι, ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να ανεβάσει κι άλλο την προσφορά.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αύξηση την προσφορά στα 10.500.000 ευρώ. Συν 1.500.000 με τη μορφή μπόνους, οπότε το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει στα 12.000.000 ευρώ! Παράλληλα, προσφέρεται και ποσοστό μεταπώλησης στη Σλάβια Πράγας.

Παράλληλα, μεγάλος σύμμαχος του ΠΑΟΚ είναι και ο ίδιος ο Χρήστος Ζαφείρης. Ο 22χρονος ξεκάθαρα θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί στο «δικέφαλο» της Θεσσαλονίκης. Κάτι που αυτόματα θα τον κάνει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.

Τα πάντα πλέον εξαρτώνται από τη Σλάβια Πράγας. Μένει να φανεί αν οι Τσέχοι θα μείνουν αμετακίνητοι στη θέση τους, ή αν θα ενδώσουν στη μεγάλη πρόταση οικονομικά, αλλά και στη διάθεση του ποδοσφαιριστή.