Άρης: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον Θόδωρο Πάλλα

Onsports Team

Οι «κιτρινόμαυροι» είπαν το δικό τους «αντίο» στον παλαίμαχο άσο που έφυγε απ’ τη ζωή.

Ο Άρης πενθεί το θάνατο του Θόδωρου Πάλλα και η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση. Σε αυτή αναφέρει:

«Η οικογένεια του ΑΡΗ έγινε φτωχότερη, καθώς θρηνεί την απώλεια του Θόδωρου Πάλλα, ενός θρύλου της ομάδας μας.

Μια εμβληματική μορφή, που «έφυγε» σε ηλικία 75 ετών, έχοντας ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας.

Ο εκλιπών, που θεωρείται ίσως ο καλύτερος αριστερός πλάγιος μπακ που «έβγαλε» το ελληνικό ποδόσφαιρο, συνέδεσε το όνομά του με την μεγάλη ομάδα τριών δεκαετιών (’60, ’70 και ’80), κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας το 1970.

Ο Θόδωρος Πάλλας υπηρέτησε τον ΑΡΗ επί 18 συναπτά έτη, έχοντας συνολικά 425 συμμετοχές, γεγονός που τον καθιστά δεύτερο σε συμμετοχές ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Επίσης αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας (31 συμμετοχές).

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλειά του και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».