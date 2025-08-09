ΠΑΟΚ: Έκλεισε κι έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης

Onsports Team

Η Κρουζ Αζούλ συμφώνησε για τον δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ και ο διεθνής φορ αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη.

Η μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ βρίσκεται λίγο πριν την ολοκλήρωσή της.

Ο 29χρονος φορ της Κρουζ Αζούλ έχει ήδη συμφωνήσει με τον Δικέφαλο και οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε όλα τα βασικά σημεία της μετακίνησης του παίκτη, η οποία προβλέπει δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Ο Γιακουμάκης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση των εξελίξεων, πιέζοντας την μεξικανική ομάδα να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ.

Το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες περιλαμβάνει ετήσιο δανεισμό, με τους «ασπρόμαυρους» να πληρώνουν 1.500.000 ευρώ, περίπου το μισό του συμβολαίου που λάμβανε ο διεθνής Έλληνας φορ στους Μεξικανούς.

Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί εν τέλει η μεταγραφή, ο Γιακουμάκης χρειάστηκε να χαρίσει λίγο πάνω από 1.000.000 ευρώ στην Κρουζ Αζούλ, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του συμβολαίου που είχε λαμβάνειν από τη μεξικανική ομάδα για τη σεζόν 2025-26, ήτοι συνολικά περίπου 2.800.000 ευρώ.

Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να βρεθεί άμεσα στη Θεσσαλονίκη για την ολοκληρώση της μεταγραφής.

Στον ΠΑΟΚ, η προσθήκη του Γιακουμάκη θεωρείται κομβική για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.