Παναθηναϊκός: Κάνει πίσω η Φιορεντίνα για Φώτη Ιωαννίδη

Onsports Team

Τα 30 εκατ. που ζητούν οι «πράσινοι» είναι ποσό που δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι «βιόλα», όπως αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε δηλώσεις στην Ιταλία, όπου παραδέχτηκε το ενδιαφέρον της Φιορεντίνα για τον Φώτη Ιωαννίδη. Όμως ξεκαθάρισε πως ο παίκτης πωλείται από τον Παναθηναϊκό με 30 εκατ. ευρώ. Ποσό που όπως φαίνεται είναι απαγορευτικό για τους «βιόλα».

Η ιστοσελίδα «laviola.it», ξεκαθαρίζει πως το θέμα του διεθνούς Έλληνα επιθετικού, έχει πάψει να απασχολεί την ομάδα της Φλωρεντίας. «Δεν μπορεί να ξοδέψει τα 30 εκατ. ευρώ που ζητάει ο Παναθηναϊκός», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Έτσι οι «βιόλα» στρέφονται σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση του κενού στην επίθεση. Με τους Ζαν Σιβέ της Γκινγκάμπ και Κριστιάν Σπέντι από την Τσεζένα, να είναι ψηλά στη λίστα.