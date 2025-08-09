Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για το θάνατο της Λένας Σαμαρα
Onsports Team 09 Αυγούστου 2025, 00:10
SUPER LEAGUE

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για το θάνατο της Λένας Σαμαρα

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στη ζωή από τον πόνο του γονιού που χάνει το παιδί του», αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης, για το θάνατο της Λένας Σαμαρά, η οποία ήταν κόρη του Αντώνη Σαμαρά. Οι «κιτρινόμαυροι» στέκονται στο μεγάλο πόνο του γονιού που «χάνει» το παιδί του, ενώ παράλληλα εύχονται δύναμη και κουράγιο.

Η ανακοίνωση:

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στη ζωή από τον πόνο του γονιού που χάνει το παιδί του.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές…

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Κουράγιο και δύναμη… »

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Η επίθεση της Σα’ Κάρι Ρίτσαρντσον στον σύντροφό της, που οδήγησε στη σύλληψη της διάσημης σπρίντερ
3 ώρες πριν Η επίθεση της Σα’ Κάρι Ρίτσαρντσον στον σύντροφό της, που οδήγησε στη σύλληψη της διάσημης σπρίντερ
ΣΠΟΡ
Τένις: Στο δεύτερο γύρο του Σινσινάτι προκρίθηκε η Σάκκαρη
5 ώρες πριν Τένις: Στο δεύτερο γύρο του Σινσινάτι προκρίθηκε η Σάκκαρη
SUPER LEAGUE
Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για το θάνατο της Λένας Σαμαρα
5 ώρες πριν Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για το θάνατο της Λένας Σαμαρα
ΣΠΟΡ
Καραλής vs Ντουπλάντις: H World Athletics προβλέπει «επική μάχη» στο Τόκιο με τρομερό σκίτσο
6 ώρες πριν Καραλής vs Ντουπλάντις: H World Athletics προβλέπει «επική μάχη» στο Τόκιο με τρομερό σκίτσο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved