Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για το θάνατο της Λένας Σαμαρα

Onsports Team

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στη ζωή από τον πόνο του γονιού που χάνει το παιδί του», αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης, για το θάνατο της Λένας Σαμαρά, η οποία ήταν κόρη του Αντώνη Σαμαρά. Οι «κιτρινόμαυροι» στέκονται στο μεγάλο πόνο του γονιού που «χάνει» το παιδί του, ενώ παράλληλα εύχονται δύναμη και κουράγιο.

Η ανακοίνωση:

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στη ζωή από τον πόνο του γονιού που χάνει το παιδί του.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές…

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Κουράγιο και δύναμη… »