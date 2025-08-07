La Provence: «Είπε όχι η Μαρσέιγ στη νέα πρόταση του Παναθηναϊκού για Ουναΐ»

Onsports Team

Σύμφωνα με τους Μασσαλούς οι «πράσινοι» κατέθεσαν συγκεκριμένη πρόταση, την οποία απέρριψε η Ολιμπίκ αλλά οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν.

Το θέμα του Αζεντίν Ουναΐ δεν έχει «κλείσει» για τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης συνεχίζει να προπονείται χωρίς να υπολογίζεται από την Μαρσέιγ, περιμένοντας την καλύτερη λύση για την παραχώρησή του. Με τον ίδιο να έχει εκφράσει επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Τις τελευταίες μέρες υπήρξε η πληροφορία στη Γαλλία πως ο Παναθηναϊκός επανέρχεται δυναμικά για τον 25χρονο. Η «La Provence» που εδρεύει στη Μασσαλία και θεωρείται έγκυρη στα θέματα της Ολιμπίκ, το προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμά της, οι «πράσινοι» κατέθεσαν πρόταση για 5 εκατ. ευρώ φέτος + 3 εκατ. ευρώ σε ένα χρόνο και με 15% ποσοστό μεταπώλησης, προκειμένου να πάρουν τον Μαροκινό. Με την απάντηση της Μαρσέιγ να είναι αρνητική.

Πάντως, δεν γίνεται λόγος για οριστικό «ναυάγιο» και επισημαίνεται στο ρεπορτάζ πως οι συζητήσεις των δύο πλευρών θα συνεχιστούν.