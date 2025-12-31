«Οριστική συμφωνία Σαμπντόρια με Μήτογλου»

Οnsports Τeam

Στην Ιταλία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Σίμος Μήτογλου σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα.

Τελειωμένη υπόθεση θα πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Σίμου Μήτογλου στην Σαμπντόρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica, ο Έλληνας παίκτης έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με την ιταλική ομάδα και από τις 3 Ιανουαρίου αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας.

Όπως αναφέρεται, ο Έλληνας αμυντικός θα λύσει άμεσα τη συνεργασία του με την ΑΕΚ και, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, θα μετακομίσει στην Ιταλία ως ελεύθερος.

Ο Μήτογλου δεν βρέθηκε ποτέ στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τον είχε καταστήσει ανενεργό και αφού όπως όλα δείχνουν βρέθηκε κοινός τόπος στις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ ήρθε η ώρα για τον Έλληνα παίκτη να περάσει στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.