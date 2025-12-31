Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Οριστική συμφωνία Σαμπντόρια με Μήτογλου»
Οnsports Τeam 31 Δεκεμβρίου 2025, 14:05
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

«Οριστική συμφωνία Σαμπντόρια με Μήτογλου»

Στην Ιταλία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Σίμος Μήτογλου σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. 

Τελειωμένη υπόθεση θα πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Σίμου Μήτογλου στην Σαμπντόρια. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica, ο Έλληνας παίκτης  έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με την ιταλική ομάδα και από τις 3 Ιανουαρίου αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας.

Όπως αναφέρεται, ο Έλληνας αμυντικός θα λύσει άμεσα τη συνεργασία του με την ΑΕΚ και, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, θα μετακομίσει στην Ιταλία ως ελεύθερος.

Ο Μήτογλου δεν βρέθηκε ποτέ στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τον είχε καταστήσει ανενεργό και αφού όπως όλα δείχνουν βρέθηκε κοινός τόπος στις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ ήρθε η ώρα για τον Έλληνα παίκτη να περάσει στον επόμενο σταθμό της καριέρας του. 

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Στην αγορά για αντι – Σίλβα η ΑΕΚ | Ο Γκαμπονέζος ενημέρωσε ότι αποχωρεί
19 λεπτά πριν ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Στην αγορά για αντι – Σίλβα η ΑΕΚ | Ο Γκαμπονέζος ενημέρωσε ότι αποχωρεί
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Παραμένουν εκτός οι Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς
41 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Παραμένουν εκτός οι Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Κυριακόπουλος, θεραπεία ο Πάντοβιτς
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Κυριακόπουλος, θεραπεία ο Πάντοβιτς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Οριστική συμφωνία Σαμπντόρια με Μήτογλου»
1 ώρα πριν «Οριστική συμφωνία Σαμπντόρια με Μήτογλου»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved